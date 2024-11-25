В атаку змусять піти кухарів та обслугу: боєць про те, що робитимуть росіяни після невдачі у Куп’янську

Командування рф ставило завдання своїм військам до 1 листопада вийти на Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий, створивши плацдарм для підготовки до форсування річки Оскіл. Втім виконати його не вдалось, зазначає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Юрій Федоренко.

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«Завдяки діям Сил оборони України у ворога не вийшло це зробити. Противника наразі немає ні в Куп’янську-Вузловому, ні в лівобережному Куп’янську. Після того, як вони не можуть виконати завдання, вони починають чекати якогось генерала, який проведе стройовий огляд. Далі у стрій жорсткою системою примусу йдуть кухарі, персонал, який обслуговує машини, інший персонал, щоб сформувати резерв», — каже Юрій Федоренко.

Боєць додав, що негода вплинула на те, що окупанти зараз не використовують навіть легкоброньовану техніку.

«Але все, що потрапляє в зону вогню бійців ЗСУ, знищується артилерією, протитанковими засобами, дронами. Противник втрачає на полі бою 90% техніки», — розповів військовий.

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Раніше повідомлялося, що командир екіпажу безпілотних авіакомплексів «Кара небесна» бригади оперативного призначення «Рубіж» Андрій Отченаш вважає, що окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ Харківської області до зими.

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