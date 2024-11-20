Поки рано про це говорити: військовий про можливість захоплення рф Куп’янська

Командир екіпажу безпілотних авіакомплексів «Кара небесна» бригади оперативного призначення «Рубіж» Андрій Отченаш вважає, що окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ Харківської області до зими. Їм це взагалі не вдасться, якщо у ЗСУ буде достатньо озброєння та особового складу.

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«Зверніть увагу на Часів Яр, деякі експерти казали, що його заберуть за місяць, а нормальні експерти скажуть, що росіяни візьмуть дещо інше… Я більш впевнений, що Куп'янськ витримає точно до зими. Дай Боже, витримає всю зиму, витримає і далі. Говорити про негативні сценарії для Куп'янська зарано», — каже військовий.

Він додав, що якщо буде нормальне поповнення, нормальне озброєння, противнику не вдасться взяти Куп'янськ і багато інших міст.

«Але з урахуванням того, що в багатьох бригадах надзвичайний дефіцит особового складу, ситуація ускладнюється і буде ускладнюватись надалі», — резюмував він.

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Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь військового журналіста про дуже критичну ситуацію на фронті: «Ворог тупо давить нас кількістю».

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