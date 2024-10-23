У рф проблеми з найпридатнішим для швидкого введення в дію танком: що відбувається

Великі втрати змушують рф кидати на передову реальний раритет на кшталт 70-річної гармати Д-74. А ось танки Т-80, які за низкою показників є одними з найпридатніших для росіян, у них поступово закінчуються.

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Про це пишуть у телеграм-каналі «Соціально-побутовий журнал «Водограй» із посиланням на західних Osint-фахівців. Так, з Т-80, що зберігалися на базах, у стрій вступили вже близько 90%, залишилися лише 250 одиниць.

Т-80 та його різновиди на зразок Т-80У та Т-80БВ почали вироблятися в СРСР у 1976 році та є досить потужною технікою. При вазі 46 тонн танк може рухатися зі швидкістю до 70 км/год по шосе, нести 125-мм гармату та два кулемети, зокрема калібром 12,7 мм. Але головне, що Т-80 має газотурбінний двигун, а не дизельний, як переважна більшість інших радянських та російських танків. Аналогічний двигун, до речі, має й американський «Абрамс» на озброєнні ЗСУ.

При цьому оцінювання Т-80 є досить неоднозначним. Так, техніка має мінуси у вигляді:

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- складнішого газотурбінного двигуна, більш вимогливого щодо бруду;

- підвищеного мінімум у 1,5 рази в порівнянні з дизельним мотором, споживання палива й тому зменшеної дальності ходу;

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- вищої вартості виробництва;

- приблизно однакових бойових можливостей порівняно з дешевшими та простими танками на дизельних двигунах.

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Але танк завдяки газотурбінному двигуну має й плюси:

- висока надійність, особливо в холодну пору та при різких переходах, наприклад, збільшенні швидкості, при якому дизельний двигун може просто заглухнути;

- Швидший запуск двигуна в сильний мороз, на що йде до 3 хвилин, а не 30−40, як у дизельного;

- водіям простіше освоїти саме його.

Останні якості зробили Т-80 дуже зручним для швидкої підготовки екіпажів та бойових дій узимку, що наближається. Також під час бойових дій з'ясувалося, що танки краще захищені від американських ПТРК «Джавелін», які атакують найтепліші місця техніки. У випадку з Т-80 це стовбур гармати або грати випускного колектора, а не двигун, як у танків з дизельними моторами. І, як результат, — танк не повністю знищується, а лише отримує пошкодження.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Україна в умовах війни налагодила виробництво мінометних мін із вибухівкою, яка краще пристосована для тривалих бойових дій.

Фото з Вікіпедії

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