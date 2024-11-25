Зруйновані будинки, розбиті автомобілі: рятувальники показали наслідки обстрілу центру Одеси (фото, відео)

Внаслідок ракетного удару по Одесі 25 листопада в обласному центрі пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці, автівки людей.

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«Також пошкоджені два навчальних заклади — школа та спортивна зала університету. Там вибиті вікна та двері. На щастя, педагоги та учні в момент удару були в укриттях», — повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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За його словами, наразі відомо про поранення 11 осіб. Медики надали допомогу на місці двом містянам, восьмеро поранених залишаються на стаціонарному лікуванні.

Одна з постраждалих — у важкому стані, решта — у стані середнього ступеню важкості. Ще один постраждалий продовжує лікування амбулаторно.

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В ДСНС повідомили, що надзвичайники допомогли людям, які опинилися заблокованими в квартирах у пошкодежних будинках. І уточнили, що була пошкоджена недіюча будівля банку, вісім житлових будинків та вісім автівок.

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Нагадаємо, що ворог сьогодні ранком вдарив балістикою по Харкову. Наразі відомо, що травми різногу ступеню важкості отримали 19 містян. Росіяни вдарили по обласному центру із ЗРК С-400, поціливши по центру Харкова, де щільна цивільна забудова. А вночі ворожі «шахеди» атакували Запоріжжя. На обласний центр заходили десятки баражуючих боєприпасів. Були пошкоджені житлові будинки, поранення отримав тринадцятирічний підліток.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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