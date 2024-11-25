Росіяни вдарили по центру Одеси балістикою, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

Ранком у понеділок, 25 листопада, ворог знов вдарив балістичною ракетою по Одесі, попередньо піднявши у повітря розвідувальний безпілотник.

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Попередження про ракету в напрямку обласного центру ПС ЗСУ дали близько десятої години ранку.

Про ворожий дрон в напрямку Одеси попереджав і мер міста Геннадій Труханов, який згодом повідомив про воибухом.

А у міськраді повідомили батькам, що їхні діти у закладах освіти Одеси перебувають в укриттях із педагогами.

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«Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки», — написав на своїй сторінці у соцмережах очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одеські канали пишуть, що ворог вдарив «Іскандером» з тимчасово окупованого Криму. Внаслідок удару пошкоджена житлова забудова обласного центру — під завалами можуть перебувати люди.

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На чергові терористичні атаки ворога по мирним містам відреагував президент України Володимир Зеленський, який згадав про Харків, Запоріжжя, Одессу..

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«Загалом росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні ранком росіяни вдарили балістикою по Харкову. За останніми даними, ворог застосував ракету із ЗРК С-400. У середмісті постраждали 19 людей: 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71 року. 16 постраждалих знаходяться у середньому стані, інші — в легкому. Госпіталізували 13 осіб. Керівник обласної ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Харкові пошкоджено понад 40 будинків, горіли три автомобілі.

А днями ворог завдав масованого удару, застосувавши не лише крилаті та аеробалістичні ракети, але й «випробував» на Дніпрі потужну ракету, яка здатна летіти на тисячі кілометрів. В ГУР МО заявляли, що це нова російська балістика, випущена з комплексу «Кєдр».

Фото — скріншот

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