Україна може втратити в листопаді 4 млрд євро від Євросоюзу: до чого тут закон про позбавлення держнагород зрадників України

Указ президента України та ухвалений ВР президентський закон про позбавлення державних нагород десятків колаборантів може мати несподівані наслідки в результаті яких наша країна може втратити мільярди євро. Ці кошти поки що не отримані, але саме їх виділення вже схвалено.

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Йдеться про 4,1 млрд євро, які Україна має отримати в рамках другого траншу в рамках ініціативи ЄС Ukraine Facility, і що вже схвалено Єврокомісією 14 листопада. Раніше з цими грошима виникала проблема через зміни у законодавстві щодо визнання провини та угод зі слідством для корупціонерів, про що повідомляли ЗМІ.

Як стверджує голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін, одним із пунктів президентського законопроєкту про позбавлення колаборантів держнагород ухваленого напередодні стала відмова від конфіскації майна корупціонерів, які уклали угоду зі слідством. Саме цей пункт був ключовим під час ухвалення рішення про виділення для України у листопаді 4 млрд дол.

Як звертає увагу активіст, 29 жовтня ВР було ухвалено закон № 4033-IX, яким у рамках укладання угоди зі слідством можна конфіскувати майно корупціонера. Через 15 днів, 14 листопада, Україні схвалили виділення 4 млрд євро.

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Натомість ще через 6 днів, 20 листопада, було прийнято закон № 4074-IX про позбавлення держнагород колаборантів, яким конфіскація майна корупціонера вже не передбачається. Подібний збіг Віталій Шабунін визнав свідомим «кидком» Євросоюзу за допомогою президентського закону.

«Я не думаю, що саме він автор кидка європейців. Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально залишили її в тексті. І не важливо — це голова профільного комітету Ради Йонушас чи заступник Єрмака — Татаров. А може, я помиляюся, і саме таке було заплановано спочатку: сховати корупційний кидок у суспільно важливий законопроєкт (щодо позбавлення колаборантів держнагород)?», — ставить питання громадський діяч.

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За словами Віталія Шабуніна, якщо цей обман, зокрема президента, було зроблено з боку корупціонерів — то помилку депутати виправлять вже найближчим часом, а самих «схемників» обов'язково покарають. Якщо все залишать як є — це планувалося спочатку — то був свідомий «кидок» Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).

Цю ситуацію підтверджує народний депутат України Ярослав Железняк, за словами якого боротьба за конфіскацію майна корупціонерів розпочалася ще із законопроєкту № 6163, запропонованого нардепом Романом Лозинським у 2021-му році. Документ було навіть прийнято у першому читанні у квітні 2022 року, але з того часу законопроєкт так і «завис».

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«Президент вирішив зробити собі піар перед Днем Незалежності і вніс такий самий закон. Маленька деталь — у законопроєкті Роми зазвичай норм про виключення конфіскації не було. Паралельно з цим йшов законопроєкт щодо угоди зі слідством. Першою версією якого хотіли „кинути“ європейців, проголосували за основу і потім через резонанс поховали. І внесли звичайну версію. Навіть гроші за закон про правочини зі слідством встигли отримати від європейців. І ось ми бачимо, що норму (думаю все ж таки випадково) виключили», — резюмує нардеп.

Раніше повідомляли, що суд засудив до 8 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна нардепа Андрія Одарченка за спробу дати хабар криптовалютою.

Фото: creditstore.com.ua

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