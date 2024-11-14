Справа про хабар у криптовалюті: до восьми років тюрьми заочно засудили нардепа

Крім оголошення підозри в державній зраді народному депутату Євгену Шевченку 14 листопада стало відомо і про винесення вироку діючому парламентарю. Йдеться про гучну справу у дачі хабаря криптовалютою. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно засудив народного депутата до восьми років позбавлення волі за спробу підкупу керівництва Державного агентства відновлення. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

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Хоча ім'я депутата не називається, обставини справи вказують на народного депутата Андрія Одарченка.

Суд врахував докази, зібрані під час досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП. Депутата визнано винним у вчиненні злочину за статтею про дачут хабаря посадовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. Як відомо, Одарченко намагався підкупити тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нардепу призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

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Нагадаємо, у листопаді 2023 року правоохоронці оголосили підозру депутату, який намагався підкупити криптовалютою Мустафу Найєма. Суд арештував нардепа з альтернативою внесення 15 млн гривень застави. Застава була внесена, і нардеп вийшов із СІЗО, а згодом втік за кордон і попросив про притулок в Румунії. Одарченка оголосили в міжнародний розшук.

Фото з соцмереж

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