В Одесі співробітники ТЦК займалися «мобілізаційним рекетом» на блокпостах (фото)

В Україні, де триває загальна мобілізація, Державне бюро розслідувань викрило працівників одеського ТЦК, які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Про це повідомили у відомстві.

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«Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. За $ 4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук. Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за „послугу“. Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою», — йдеться у повідомленні.

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Також ДБР повідомили, що під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той дістав табельну зброю та погрожував правоохоронцям.

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«Його затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Як писали «ФАКТИ», раніше працівники ТЦК та офіцер однієї з військових частин на Волині за хабарі знімали з розшуку ухилянтів.

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