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Україна

Рада затвердмла відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії осіб: про кого йдеться

14:50 20 листопада 2024
Позитивне голосування

Верховна Рада на пленарному засіданні ухвалила зміни до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо уточнення підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Законопроєкт (реєстраційний номер 12104) було прийнято за основу і відразу ж — в цілому. «За» проголосували 304 нардепа.

Згідно зі змінами, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягатимуть жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

За нині діючим законодавством особою, яка зникла безвісти за особливих обставин, вважається особа (і т. ч, цивільна), зникла безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. Такого статусу особа набуває з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у порядку, передбаченому цим Законом, та вважається такою, що зникла безвісти за особливих обставин, з моменту подання заявником заяви про факт зникнення.

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Нагадаємо, що 15 листопада в Україні завершився аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. І оскільки під час перевірок було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути, Уряд вирішив взагалі відмовитися від економічного бронювання.

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