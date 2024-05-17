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Працівники ТЦК та офіцер однієї з військових частин на Волині за хабарі знімали з розшуку ухилянтів, — поліція

20:45 17 травня 2024
Поліцейські та слідчі затримують підозрюваних на Волині

Скандали навколо територіальних центрів комплектування не вщухають. У Києві працівники ТЦК та СП надіслали повістку ветерану війни, який втратив обидві ноги під час бойових дій. А на Волині військові ТЦК та командир взводу однієї з військових частин вимагали хабарі від чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації. За це вони пропонували зняти їх із розшуку, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідчих, військові зловживали своїм службовим становищем, допомагаючи уникнути відповідальності чоловікам, які не прибули у військкомат після отримання повістки.

15 травня правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників під час отримання хабаря у розмірі 3000 доларів. Загалом, як стверджують слідчі, члени групи отримали 6000 доларів.

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Працівнику військової частини та двом співробітникам територіальних центрів комплектування повідомили про підозри у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство, а також розв'язується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

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Раніше повідомляли про те, в парламенті розглядається законопроєкт, яким пропонується замінити покарання ухилянтів у вигляді позбавлення волі на штрафи.

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