Працівники ТЦК та офіцер однієї з військових частин на Волині за хабарі знімали з розшуку ухилянтів, — поліція

Скандали навколо територіальних центрів комплектування не вщухають. У Києві працівники ТЦК та СП надіслали повістку ветерану війни, який втратив обидві ноги під час бойових дій. А на Волині військові ТЦК та командир взводу однієї з військових частин вимагали хабарі від чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації. За це вони пропонували зняти їх із розшуку, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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За даними слідчих, військові зловживали своїм службовим становищем, допомагаючи уникнути відповідальності чоловікам, які не прибули у військкомат після отримання повістки.

15 травня правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників під час отримання хабаря у розмірі 3000 доларів. Загалом, як стверджують слідчі, члени групи отримали 6000 доларів.

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Працівнику військової частини та двом співробітникам територіальних центрів комплектування повідомили про підозри у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство, а також розв'язується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

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Раніше повідомляли про те, в парламенті розглядається законопроєкт, яким пропонується замінити покарання ухилянтів у вигляді позбавлення волі на штрафи.

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