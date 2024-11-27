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рф активізувала зусилля на Курщині: що непокоїть міністра оборони Естонії

14:22 28 листопада 2024
міністр оборони Естонії Ханно Певкур

росія атакує Україну новою зброєю та переважаючою кількістю військових. Країну сильно підтримує Північна Корея. Це непокоїть міністра оборони Естонії. Ханно Певкур закликає до більшої підтримки з боку Європи атакованої України, пише n-tv.

«росія зараз робить все можливе, щоб повернути російську Курську область, — сказав Певкур в інтерв’ю RND. - Ситуація на фронті зараз стає все більш серйозною, а бої на полі бою стають все важчими, особливо через початок зимового періоду».

Лише кілька днів тому Певкур відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим.

Російська армія вже має хороші позиції, маючи півмільйона солдатів. Крім того, під Курськом є підтримка 10 тисяч північнокорейців.

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«Звичайно, росії вигідні додаткові сили в цьому регіоні, а Україна вже давно воює всіма наявними військами, — оцінив ситуацію Певкур. — У таких місцях вкрай важливо мати дві-три додаткові бригади. Цей дисбаланс ускладнює бої».

Міністра оборони Естонії ще більше турбує те, що Північна Корея не лише відправляє солдатів, а й постачає зброю та боєприпаси. Європа має зустрітися з цим єдиним фронтом. Поставки зброї повинні «розширюватися якомога швидше» і, перш за все, відбуватися «швидше».

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Раніше повідомлялося, що військовий експерт назвав максимальну кількість shahed, які рф може запустити одночасно.

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