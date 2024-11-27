рф активізувала зусилля на Курщині: що непокоїть міністра оборони Естонії

росія атакує Україну новою зброєю та переважаючою кількістю військових. Країну сильно підтримує Північна Корея. Це непокоїть міністра оборони Естонії. Ханно Певкур закликає до більшої підтримки з боку Європи атакованої України, пише n-tv.

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«росія зараз робить все можливе, щоб повернути російську Курську область, — сказав Певкур в інтерв’ю RND. - Ситуація на фронті зараз стає все більш серйозною, а бої на полі бою стають все важчими, особливо через початок зимового періоду».

Лише кілька днів тому Певкур відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим.

Російська армія вже має хороші позиції, маючи півмільйона солдатів. Крім того, під Курськом є підтримка 10 тисяч північнокорейців.

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«Звичайно, росії вигідні додаткові сили в цьому регіоні, а Україна вже давно воює всіма наявними військами, — оцінив ситуацію Певкур. — У таких місцях вкрай важливо мати дві-три додаткові бригади. Цей дисбаланс ускладнює бої».

Міністра оборони Естонії ще більше турбує те, що Північна Корея не лише відправляє солдатів, а й постачає зброю та боєприпаси. Європа має зустрітися з цим єдиним фронтом. Поставки зброї повинні «розширюватися якомога швидше» і, перш за все, відбуватися «швидше».

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Раніше повідомлялося, що військовий експерт назвав максимальну кількість shahed, які рф може запустити одночасно.

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