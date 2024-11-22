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Україна

В Україні стався ідеальний шторм: експерт про ситуацію на фронті

13:22 22 листопада 2024
знищена військова техніка

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що розвіддані показали: лінія фронту в Україні «зараз менш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного російського вторгнення». Говорячи про це, військовий аналітик Шон Белл зазначає, що «стався ідеальний шторм», пише видання news.sky.com.

«Україна вирішила здійснити це зухвале вторгнення в росію в районі Курська, що могло б послабити напруженість, але те, що вона зробила, це розділила свої обмежені ресурси, і росія була на передньому плані, — каже він. — Розвідка припускає, що Україна потребує не лише техніки, їй також відчайдушно не вистачає живої сили».

На думку експерта, зазвичай цей факт не визнається, але так і є.

Раніше військовий експерт розповідав про збільшення кількості бійців КНДР на боці ворога, зазначивши, що це дуже серйозна загроза.

Читайте також: «Щоб Україна вистояла в цій війні, вашій владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення», — військовий аналітик Ігаль Левін

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