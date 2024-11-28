У США назвали втрати ЗСУ у війні з росією

У листопадовому звіті Wall Street Journal, опублікованому з посиланням на анонімних представників західних розвідок, йдеться про те, що на сьогодні загинуло до 200 000 російських солдатів. За попередніми оцінками журналу The Economist, опублікованими в липні 2024 року, станом на 21 червня загинуло від 106 000 до 140 000 російських військових. Дані про втрати України отримати важче, частково через те, що її союзники неохоче надають оцінки, пише The Economist.

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Тому, щоб з’ясувати українські втрати, журналісти почали зі збору даних про загиблих у бою з витоків або опублікованих звітів розвідувальних служб, представників оборонного відомства, дослідників та розвідувальних даних з відкритих джерел. Вони додали, що ці звіти важко перевірити самостійно. А солдати, які зникли безвісти або вважаються загиблими, не завжди відображаються в цих даних.

У виданні припускають, що на сьогодні загинуло щонайменше 60 000−100 000 українських солдатів. Скоріш за все, ще 400 000 отримали поранення, які не дозволяють їм продовжувати боротьбу. Ці цифри не включають загиблих серед цивільного населення, даних про яких напрочуд мало. Вважається, що загинуло багато десятків тисяч цивільних осіб.

Дані вебсайту ualosses свідчать, що з 2022 року загинуло щонайменше 60 435 солдатів. На відміну від інших джерел, ualosses каталогізує імена та вік загиблих, що дає змогу підрахувати втрати за віковими групами та у відсотках від чоловічого населення.

Цифри свідчать про те, що загинуло понад 0,5% довоєнного населення України — чоловіків призовного віку (від 18 до 49 років).

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Що у рф, що в Україні кількість загиблих у боях у відсотках до загальної кількості населення є вищою, ніж у США під час В'єтнамської та Корейської воєн разом узятих, зазначає видання. Кількість загиблих у боях швидко наближається до втрат США у Другій світовій війні. Втрати росії в Україні з 2022 року, не враховуючи загибелі завербованих нею іноземних бойовиків, затьмарюють кількість втрат в усіх її війнах, починаючи з 1945 року, разом узятих.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» підполковник ГУР Андрій Савенко зазначив, що українці віддають життя за майбутнє своїх дітей, і при цьому додав: «Однак таких, як ми, вже майже немає. Ми закінчуємося, на жаль».

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