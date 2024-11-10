ЗСУ влаштували бійню для окупантів у Курській області

Російські та північнокорейські війська штурмують Курську область. Для росіян це була кривава баня. Але не варто очікувати, що вони припинять атакувати. Після перемоги на президентських виборах у США Трамп пообіцяв припинити війну в Україні до своєї інавгурації в січні. The Wall Street Journal отримав деталі плану Трампа — і вони спонукають росіян атакувати якомога сильніше і швидше в Курську, попри втрати.

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А все тому, що одна з пропозицій Дональда Трампа полягає в тому, щоб Україна і росія погодилися на перемир'я вздовж нинішньої лінії фронту. А нинішня лінія фронту проходить через південну і східну Україну до Курської області, частину якої в серпні окупували українські сили, пише Forbes.

«Якщо план Трампа дійсно спрацює — а це дуже велике „якщо“ — росія фактично здасть 270 квадратних миль російської землі в обмін на приблизно 20 відсотків України — це 45 000 квадратних миль, які вона займає», — йдеться у публікації.

Президент росії володимир путін може дати добро на цей, здавалося б, вигідний обмін. Раніше він вимагав від своїх генералів вибити українські війська з Курська до 1 жовтня — крайній термін, який росіяни, вочевидь, пропустили.

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Російська 810-та морська піхотна бригада з приданими їй північнокорейцями, які прибули на фронт минулого місяця, — не єдиний російський підрозділ, який днями контратакував Курський виступ, але, можливо, найневдаліший.

Аналітик Kriegsforscher повідомляє, що українські оператори безпілотників підтвердили наявність у ЗС рф нових БТР-82 у кількості 40 одиниць. 10 із 14 БТР, якими ЗС рф атакували українські сили 7 листопада, були знищені. В одному БТР могло перебувати до 10 окупантів.

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«Як я вже казав, лівий фланг і центр будуть найскладнішими місцями в Курській області», — відзначив Kriegsforscher.

Однак кремль готовий вдатися до таких великих втрат, щоб встигнути до 2025 року повернути під свій контроль Курську область.

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Водночас ЗСУ готує новий наступ на російські регіони.

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