Повернуться в мішках для трупів: США погрожують путіну

Зараз путін демонстративно спокійний. На недавній зустрічі БРІКС лідер кремля представив себе й росію як центр нового світового порядку та явно насолоджувався тим, що навіть Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до нього у Казань. Тепер путін комунікабельніший, ніж будь-коли. На його недавню пресконференцію були допущені навіть західні журналісти. На ній російський президент релятивізував свою агресивну війну проти України та висміяв усі держави, які працюють над досягненням миру: «На жаль, у сім'ях часто трапляються сварки, скандали та майнові суперечки. Іноді доходить до побоїв». Так він описав війну, в якій вже загинули десятки тисяч лише цивільних людей, пише t-online.de.

«Фронт стає пористим, і російській армії вдається заходити у фланг українським військам на деяких ділянках»

«росія впевнена у своїй перемозі. З одного боку, це слугує для приховування власних слабкостей з метою отримання подальшої міжнародної підтримки, — йдеться у статті. - З іншого боку, поведінка путіна також показує, що він не хоче вести переговори про мир в Україні, принаймні в середньостроковій перспективі, доки не почне програвати. А росія наразі дуже далека від цього. З погляду військової ситуації, російська армія все ще зазнає важких втрат щодня, але нещодавно путін взяв важливий курс на те, щоб росія могла продовжувати вести цю війну ще довгий час. Захід, з іншого боку, реагує на це більш агресивною риторикою — особливо США».

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Відео в соціальних мережах показують, як російські солдати дедалі частіше нападають на цивільні автомобілі або мотоцикли. Супутникові знімки російських військових баз свідчать про те, що у москви залишається дедалі менше танків і бронетехніки. Попри це, російська армія повільно просувається в Україні й все ще має більшу вогневу міць. Обидві сторони мають матеріальні проблеми, але у росії наразі значно більше солдатів на лінії фронту, ніж в України. І путін, схоже, готовий використовувати ці сили й надалі.

Хоча втрати з російського боку значно вищі, ситуація для захисників, однак, стає дедалі драматичнішою. Військовий експерт Густав Ґрессель сказав в ефірі ZDFheute live: «Україна все ще перебуває в обороні, а розгорнуті бригади вкрай зношені. Як наслідок, фронт стає більш пористим і російській армії вдається здійснювати прориви й заходити у фланг українським військам на деяких ділянках. Але з російського боку теж не все гаразд. Ми ведемо війну на виснаження, обидві сторони погано справляються. Росіяни не вміють використовувати прориви дуже добре. Прогрес у них йде повільно».

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Однак для України ці проблеми є серйознішими. Російська армія зараз знаходиться лише в десяти кілометрах на схід від українського міста Покровська, важливого вузла для української військової логістики на Донбасі і головної мети нинішнього російського наступу.

До війни в передмісті Покровська та в сусідньому Мирнограді проживало понад 100 000 людей, і навряд чи українська армія здасть ці міста без бою. Тому росіяни повинні очікувати важких боїв від будинку до будинку в міській місцевості, яка навіть більша за Бахмут — місто, за яке велися бої протягом восьми місяців і яке під час війни часто називали «м'ясорубкою», йдеться у публікації.

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«Мета росіян цієї зими — впритул наблизитися до укріпленої лінії на східному напрямку — Слов'янська, Краматорська й Покровська, щоб потім зробити знищення цього поясу головною метою наступного року, — сказав Ґрессель. — Наразі росія просувається повільно, але прогрес є».

«Північна Корея здає рабів в оренду росії та Китаю»

Дивлячись на військову ситуацію, очевидно одне: потреба в солдатах, боєприпасах і військовій техніці не зменшиться. І Україна, зокрема, перебуває під тиском, який змушує її діяти.

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Це пов'язано з тим, що військові експерти наразі бачать явну перевагу особового складу з російського боку. Президент України Володимир Зеленський у вересні попередив, що багатьом бригадам, які вже пройшли підготовку, бракує, зокрема, озброєння й військової техніки. Водночас сучасніші системи озброєння все ще не надходять із Заходу, а уряд США, як і раніше, наполягає на обмеженні дальності дії своєї зброї, побоюючись ескалації війни.

Північнокорейські війська можуть стати фактором, що змінить правила гри. За словами Ґресселя, росія терміново потребує 30 000 солдатів, щоб компенсувати власні великі втрати, і тому використання північнокорейських солдатів є очевидним. В останні десятиліття диктатура Кіма відправляла до країн-союзників гастарбайтерів, більша частина заробітної плати яких йшла на користь північнокорейського режиму.

«Північна Корея здає рабів в оренду росії та Китаю», — сказав Ґрессель.

Також Північній Кореї терміново потрібна іноземна валюта, і вона сподівається на сучасні російські військові технології в майбутньому. путін своєю чергою хоче більше гарматного м'яса для своєї війни та артилерійських боєприпасів — і те, і інше може надати Кім. путін має гроші і потребує багато солдатів. Кім потребує грошей і має багато солдатів. Отже, обидві сторони виграють від цього пакту між автократами. Але він також не позбавлений ризику.

Якщо Кім Чен Ин дійсно втягнеться у війну в Європі, це виведе на сцену Південну Корею та США — і Київ може отримати від цього вигоду. Уряд Південної Кореї оголосив, що розглядає можливість постачання важкого озброєння Україні. Раніше він це виключав, оскільки путін погрожував озброїти в цьому випадку Північну Корею. Нерви у США також не витримують, і американські представники реагують незвично агресивно, зазначають автори статті.

Так, Посол США в ООН Роберт Вуд заявив днями в Раді Безпеки ООН, що, якщо збройні сили Пхеньяна «вторгнуться в Україну на підтримку росії, вони неодмінно повернуться в мішках для трупів». Це заява про те, що уряд США повинен був би вжити заходів у цьому випадку. Однак США поки що залишили відкритим питання про те, які це можуть бути заходи. Але погроза путіну пролунала на випадок, якщо він захоче розмістити солдатів Кіма в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що КНДР готує ядерні випробування та запуск міжконтинентальних ракет, які здатні досягти США.

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