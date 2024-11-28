Людяне в мені померло назавжди: відомий актор та військовий вразив зізнанням

Відомий актор та військовий Володимир Ращук з початку повномасштабного вторгнення став на захист України. У короткі відпустки йому вдається займатися акторською діяльністю. Але поки триває війна, Володимир залишається у війську, де вже пройшов шлях від рядового до командира підрозділу. У проєкті «Моя історія» Ращук зізнався, що з часів життя у Маріуполі «виборює своє місце під сонцем».

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«Я приїхав з Маріуполя, все виборював сам і виборюю досі своє місце під сонцем, — розказав Володимир. — Тому дух воїна у мене в крові. В Маріуполі були такі правила: або ти, або тебе. І це мені, до речі, допомогло в професії. А зараз професія допомагає мені на фронті, тому що людей з творчим, креативним мисленням, які в змозі подивитися на ситуацію якось інакше, насправді, дуже мало. Це така нова формація воїнів».

Володимир зізнався, що не пішов до військкомату, бо у нього був «білий білет» і знав, що його не візьмуть. Натомість записався до добробату і приймав участь у звільнені Бучі та Ірпеню. Потім мобілізувався в Гостомельську бригаду НГУ «Рубіж».

«Кожен день війни залишає свій слід назавжди, — згадав Ращук. — Коли я повернувся після Ірпеня, й ми сиділи з дружиною на кухні, я їй сказав, що після всього того, що я там побачив, щось людяне в мені померло назавжди. Бачив я страшне — страчених дітей, жінок з зав'язаними очима і контрольним у голову, розрізаного алабая, якого просто з'їли. Далі — більше. У Сіверськодонецьку були важкі контактні міські бої, коли бачиш очі ворога. Потім почався Бахмут, Курдюмівка, Озерянівка, Андріївка, Кліщіївка: оця люта лють, зима, окопи, посадки. Було й таке, що ховатися від обстрілів ніде. Цієї осені була моя сьома ротація. Здається, що це найважчий напрямок. Ну просто дуже важко».

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Актора та військового нагородили орденом «За мужність» III ступеню. Ращук зізнається, що війна змінила його назавжди.

«Навіть якщо здається, що все добре, насправді це не так, — каже Володимир. — Є дуже багато проблем: контузії, смерті побратимів… Це ж неможливо стерти».

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Актор зазначив, що підтримка родини для нього — найголовніше. Дружина Володимира — Вікторія Ращук — теж актриса.

«Стосунки — це робота і… багато спільного, — зауважив Володимир. — Ми все робимо разом: в театрі — разом, в кіно — разом, на спорт — теж разом. Групу створив, щоб Україна чула, як вона фантастично співає. Я там граю, вона співає. Все разом. Це мій найкращий друг, мій партнер, моя любов. Мені нема що приховувати і вигадувати. Мені завжди хочеться їхати додому, бо я знаю, що мене там чекають».

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» письменник та військовий розповів про втрату пальців на руці.

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