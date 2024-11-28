«Всі зорі з неба»: VOLKANOV презентував новий кліп і показав дівчину, якій присвятив його — глядачі у захваті

Діма Волканов, більш відомий як «співак VOLKANOV», продовжує розвивати «астрономічну» тему у своїй творчості. Так, після треку «Зоряне небо» він випустив вчора нову пісню під назвою «Всі зорі з неба».

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«Всі зорі з неба» — це пісня про почуття, які неможливо описати словами, коли любов стає всесвітом. У кожному акорді — ніжність, у кожному слові — прагнення подарувати коханій людині весь світ", — йдеться в анонсі до творіння молодого співака.

За словами продюсерів, VOLKANOV висловлює вдячність долі за свою обраницю, обіцяючи подарувати їй «всі зорі з неба». Емоційний вокал та мелодійне звучання підкреслюють ніжність і силу почуттів.

«Ти мене хвилюєш дуже сильно

І, моя любов, ти божевільна!

Ти — моє натхнення, і моя душа

І, для тебе все що хочеш я зроблю

Бо з кожним днем сильніше я люблю

Твої солодкі і пʼянкі вуста», — говориться в пісні солодкоголосого красеня Діми.

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Також в кліпі юнак показав, певно, дівчину, яка слугувала йому музою при написанні пісні (до речі, талановитий юнак виступив у ролі композитора і автора слів).

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За короткий проміжок часу пісня зібрала 30 тисяч переглядів.

«Чудовий кліп й виконання, переслуховуюю не один раз! Молодець так тримати», «СУПЕР!!!Красиво», «Великий МОЛОДЕЦ», «Пісня і кліп просто вау!», «Двчина дуже гарна», «Неймовірно», — пишуть у відгуках шанувальники співака.

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Відгуки шанувальників

Зазначимо, що не всім українським співакам так таланить з фанатами — раніше під критику попала премʼєра відомої співачки Злати Огнєвіч.



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