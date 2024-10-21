Не просто музика: Діма VOLKANOV презентував новий трек

Молодий співак Дмитро Волканов продовжує радувати шанувальників і шанувальниць своїми піснями.

Так, днями співак представив свіжий трек — «Зоряне небо», який уже захоплює серця слухачів.

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«Зоряне небо» — це пісня про незгасне кохання, яке заповнює все життя. Відчуй ці глибокі емоції разом з кожною нотою та словом приспіву: «Зоряне небо мого життя, ти полонила до забуття…», — говориться на сторінці пісні в Мережі.

«Це не просто музика — це відверта історія про любов, відданість і прощення. Ця пісня стане саундтреком для всіх, хто пережив справжні почуття», — вважає молодий красунчик.

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У співака вірять, що кожна нота пісні створює відчуття нескінченності кохання, а голос VOLKANOV додає пісні щирості.

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Також нагадаємо про несподівану прем'єру фентезі-всесвіту «Хроніки сили», музику до якого написав більш досвідчений колега Діми Макс Барських.

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