Спрощує пісню: премʼєра відомої співачки попала під критику

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка зізналася у походах до психолога, випустила нову пісню «Мости» та кліп на неї. Артистка розповіла, що композиція стала для неї особливою, бо вона про почуття, які переживала кожна. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата пояснила, про що саме ця пісня.

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— «Мости» — це історія, яка знайде відгук у кожному, хто переживав складне розставання, коли на серці лишаються лише шрами, — написала співачка. — Але водночас, кожен, хто обрав себе і йти своїм шляхом.

Кліп знімався біля води, Злата у кадрі сама, одягнена у довгий шкіряний плащ та чорну сукню. Деякі з фанатів, навіть, впізнали місце, де проходили зйомки.

Злата Огнєвіч у кліпі на пісню "Мости"

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— Промурашило капець як, особливо в кінці пісні, — поділилися враженнями. - Ох, а яке гарне відео. «Ти назавжди у минулому, як тобі мої листи».

— Мені сподобалося все в пісні, окрім слів «ти застиг в минулому, як на моїх нігтях лак», — зауважили у коментарях. — Як на мене, це дуже спрощує пісню. Можливо там треба було написати щось типу — «а у мене власний шлях». Крутий кліп. Знаю це місце, де він знімався. Там неймовірні світанки.

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— «Застиг в минулому як на моїх нігтях лак» — влучне і цікаве порівняння, — додали шанувальники. — «Стерла з пам"яті як помаду на губах» — теж класно. В пісні є сенс, смак, фірмове звучання.

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Раніше популярна співачка вразила думкою про Париж.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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