Били касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі: Зеленський прокоментував масований удар ворога

Масована російська атака, що тривала від ночі 27 листопада, була спрямована на цивільну інфраструктуру, а саме на об'єкти енергетики.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що ворог використав близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.

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«Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики», — наголосив президент.

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У всіх областях нині задіяно всі служби, щоб повернути нормальність життю, щоб допомогти людям. Розгорнуто й Пункти незламності.

«Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО — це те, що найбільше потрібно», — звернувся Зеленський до звхідних партнерів.

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Нагадаємо, що за висновками експертів, станом на 22 листопада росія змогла накопичити понад 1500 тисяч далекобійних ракет різного типу.

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