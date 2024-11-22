Якби росія могла, то давно б вже це робила: експерт шокував кількістю ракет, які накопичила рф

За інформацією ЗМІ, росія змогла накопичити понад 1500 тисяч далекобійних ракет різного типу. Проте в окупантів є інша проблема, вважає військовий експерт Петро Черник.

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«Зараз рф здатна виробляти приблизно 150−170 різних ракет на місяць, навряд чи зможе вийти на більші показники виробництва. Якщо мікроелектроніку ще реально дістати в обхід санкцій, то з порохом та іншими складовими вибухівки дуже складно. Також у рф проблема з працівниками, є дефіцит кваліфікованого персоналу», — зазначив експерт.

На думку експерта, у рф невисока спроможність запускати ракети.

«За моїми обчисленнями, в них є 26 робочих Ту-95МС з поміж 60. Вони можуть брати на борт 8 Х-101 або 6 Х-555. Теоретично 160 ракет. У рф є 150 пускових установок до „Іскандерів“. Там по 2 ракети. Виходить 300. Ще є 20 літаків Ту-22М3, які беруть на борт по 2 ракети Х-22. Також є до 20 кораблів-ракетоносіїв. Там по 8 ракет. Це ще 160 ракет. Загалом — 620 ракет за один пуск. Якби вони могли робити такі масові пуски, то давно б вже їх робили», — сказав Черник.

Раніше полковник запасу Збройних сил України Петро Черник припустив, що Трамп може надати Україні 500 ракет «Томагавк».

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