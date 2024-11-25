СБУ завадила клірику УПЦ шпигувати за захисниками Харкова (фото)

У Харкові, де нещодавно силовики затримали агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки, яка вчиняла теракти та шпигували за підрозділами Сил оборони, викрили ще одного ворожого агента — «кремлівського орденоносця» з УПЦ (МП).

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Як повідомляє Служба безпеки України, затриманий — настоятеля одного із храмів Харківської єпархії, який інформував ворога про озброєння українських захисників та склад їхніх підрозділів на Харківщини.

«Він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом», — зазначили в СБУ.

Фото СБУ

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Слідство з'ясувало, що 43-річний чоловік почав працювати на ворога у жовтні 2024 року. Свого часу він довго жив в росії (з 2009 по 2018 рік), а потім приїхав до Харкова. Спочатку працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП), а згодом його призначили настоятелем місцевого храму.

Під час обшуку у підозрюваного вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості), санкція статті — до 8 років тюрми.

Раніше в СБУ звітували про знешкодження в Одесі агентурної групи фсб. Троє місцевих мешканців мали вчиняти підпали у різних регіонах України, а також вони готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними людськими жертвами на півдні України.

Фото СБУ

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