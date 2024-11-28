Вогонь: Тарас Цимбалюк вразив мережу

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, якого назвали секс-символом українського кіно, показав, у якій спортивній формі зараз знаходиться. На своїй сторінці у соціальній мережі Тарас виклав світлину зі спортивного залу, зізнавшись, що прийшов на заняття вперше за п’ять місяців. Актор показав накачане тіло, вкрите великою кількістю татуїровок.

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«Вперше за 5 місяців зайшов у зальчик… наступний раз — хз, коли», — підписав світлину Тарас.

Шанувальники актора відреагували на фото Тараса та зауважили, що він виглядає надто гарно для того, хто рідко ходить до спортивного залу.

«Круто, братику, круто», — зреагувала на світлину акторка Наталка Денисенко.

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«Тааа, ще рости і рости!!! — зауважили у коментарях. — Старайся в житті та мистецтві».

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«Як можна зберегти таку форму з тренуванням раз на 5 місяців? — засумнівалися у мережі. — Є секрет?»

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«Вогонь!» — вирішили підписники.

«Може не раз в пʼять місяців, а кожних 5 днів ходиш в зал», — припустили дописувачі.

Раніше танцюристка Ілона Гвоздьова обурила мережу своїми світлинами.

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