Секс-символ України: в мережі визначили фаворита

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який показав танок з коханою, приголомшив своєю світлиною. На сторінці у соціальній мережі актор виклав селфі, зроблене вдома. На ньому Тарас демонструє свій накачаний торс та тату, які вкривають його тіло. Нагадаємо, відомо, що в актора 65 малюнків.

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«Трохи запрєщьонки вам у стрічку!) — підписав світлину Тарас. - Бережіть себе».

Мережа відреагувала у коментарях на провокативне фото.

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«Тарас, хіба то запрещьонка?» — відгукнулася акторка Наталка Денисенко та запропонувала краще подивитись відео на її сторінці.

«Секс-символ України, — написали у коментарях. — Так тримати!»

«Ооо, можна підрахувати, чи дійсно 65 тату», — вирішили підписники.

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«Все супер, тільки нашо ото такі тату незрозумілі», — відреагували на малюнки на тілі актора.

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Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк зробив шокуючу пропозицію Олі Поляковій.

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