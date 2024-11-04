Секс-символ України: в мережі визначили фаворита
Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк, який показав танок з коханою, приголомшив своєю світлиною. На сторінці у соціальній мережі актор виклав селфі, зроблене вдома. На ньому Тарас демонструє свій накачаний торс та тату, які вкривають його тіло. Нагадаємо, відомо, що в актора 65 малюнків.
«Трохи запрєщьонки вам у стрічку!) — підписав світлину Тарас. - Бережіть себе».
Мережа відреагувала у коментарях на провокативне фото.
«Тарас, хіба то запрещьонка?» — відгукнулася акторка Наталка Денисенко та запропонувала краще подивитись відео на її сторінці.
«Секс-символ України, — написали у коментарях. — Так тримати!»
«Ооо, можна підрахувати, чи дійсно 65 тату», — вирішили підписники.
«Все супер, тільки нашо ото такі тату незрозумілі», — відреагували на малюнки на тілі актора.
Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк зробив шокуючу пропозицію Олі Поляковій.
199
Читайте також: «Всі вже прокляли мене?»: Тарас Цимбалюк виправдався після скандалу
Читайте нас у Facebook