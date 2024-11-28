Пугачова і Ротару… поцілувались: у мережі згадали, як свого часу в москві хотіли посварити двох великих співачок

В той час як легендарна артистка Софія Ротару обдумує шляхи продажу своєї квартири у москві, не менш славетна артистка Алла Пугачова, певно, перебуває у більш радісному настрої.

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Адже її чоловік Максим Галкін повернувся з гастрольного туру по Північній Америці на Кіпр, де зараз перебуває його сім'я.

Так стверджують автори одного з Telegram-каналів й публікують фото, на якому чоловік, схожий на гумориста, йде поряд із жінкою, яка чимось зі спини схожа на Примадонну.

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А в цей час на одному з фанатських сайтів Пугачової опублікували коротке відео, в якому показано, як у «перестроєчні» часи на одній з вечірок хотіли «зіштовхнути лобами» двох співачок.

Річ у тому, що тоді хтось розпускав чутки, що нібито Пугачова ненавидить Ротару і навпаки. Буцімто Софія Михайлівна «відібрала» в Алли Борисівни головну роль у фільмі «Душа», за що остання дуже образилась на колегу.

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В ролику ведучий, Михайло Ширвіндт, підводить Пугачову до Ротару і пропонує «прояснити відносини» при всіх, а не розпускати чутки. Певно, комусь дуже хотілося, щоб співачки «вчепилися в коси» одна одній. Натомість Пугачова і Ротару поцілувалися.

Цілком ймовірно, що саме з цього моменту почалося примирення артисток, яке завершилось тим, що вони вдвох навіть виконали молодіжний хіт гурту «Т.A.T.U».

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Недоброзичливці також закидають Максиму Галкіну, що він хворий, раз одружився з жінкою, яка набагато старша за нього. Але Галкін неодноразово доводив, що кохає свою дружину.

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