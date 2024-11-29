Шовковський назвав причину п'ятої поспіль поразки «Динамо» у Лізі Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 28 листопада, слідом за баталіями Ліги чемпіонів відбулися поєдинки 5-го туру Ліги Європи. Зокрема, київське «Динамо», яке зазнало розгромної поразки від «Ференцвароша» (0:4), провело на «Фолькспаркштадіоні» у Гамбурзі номінально домашній поєдинок проти чеської «Вікторії»

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Ліга Європи. 5-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — «Вікторія» (Пльзень, Чехія) — 1:2

«Динамо»: Бущан, Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко (Герреро, 73), Караваєв (Тимчик, 64), Бражко, Рубчинський (Кабаєв, 64), Шапаренко, Буяльський, Ванат.

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Голи: Кабаєв (90+5) — Видра (55), Шульц (90).

«Динамо» Шовковського знову програло. Уп'яте поспіль. Схоже, ця Ліга Європи футболістам у біло-синіх футболках просто в тягар. А тренери із динамівськими серцями не знають, що з цим робити. От і мучаться разом. Соромно лише за те, що в турнірній таблиці одне лише «Динамо» (з 36 команд!) не набрало досі жодного очка і ганьбить уболівальників останнім місцем у турнірній таблиці. Хоча один шалений гол нарешті забили — вже досягнення. Одне тішить — не вийшли до Ліги чемпіонів. Уявляєте, яких би жахів там надивилися б?..

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Якщо що: київське «Динамо» не може виграти в основному раунді єврокубків хоча б один раз з весни 2021 року — 19 матчів поспіль!

Наставник «Динамо» Олександр Шовковський після гри був не багатослівним, зауваживши, що весь план на гру зруйнував перший гол чехів.

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Інші поєдинки ігрового дня принесли такі результати:

РФШ (Латвія) — ПАОК (Греція) — 0:2 (Десподов, 2, Чалов, 59).

АЗ (Нідерланди) — «Галатасарай» (Туреччина) — 1:1 (Мейнанс, 2 — Осімхен, 43). На 90+2-й хвилині вилучено Сміта (АЗ).

«Лаціо» (Італія) — «Лудогорець» (Болгарія) — 0:0.

«Карабах» (Азербайджан) — «Ліон» (Франція) — 1:4 (Жуніньо, 88, з пенальті — Мікаутадзе, 15, 80, Толіссо, 63, Фофана, 68).



«Бешикташ» (Туреччина) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — 1:3 (Рафа Сілва, 38 — Каніховські, 23, Перец, 45+3, Пататі, 81). На 71-й хвилині Іммобіле («Бешикташ») не реалізував пенальті.

«Атлетик» (Іспанія) — «Ельфсборг» (Швеція) — 3:0 (Бойро, 6, Прадос Діас, 24, Гурусета, 54).

«Андерлехт» (Бельгія) — «Порту» (Португалія) — 2:2 (Дегреф, 52, Амузу, 86 — Галену, 24, Вієйра, 83).

«Ніцца» (Франція) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 1:4 (Буанані, 83 — Черни, 35, Діоманде, 38, Хамза, 45+3, 54).

«Славія» (Чехія) — «Фенербахче» (Туреччина) — 1:2 (Хорі, 7 — Джеко, 35, Ен Несірі, 85).

ФКСБ (Румунія) — «Олімпіакос» (Греція) — 0:0. На 67-й хвилині вилучено Берлінджу (ФКСБ).

Форвард збірної України Яремчук вийшов на заміну у складі гостей на 77-й хвилині, але вже на 80-й змушений був попросити заміну після того, як суперник, котрий врізався в Романа, розбив йому ніс.

«Твенте» (Нідерланди) — «Юніон Сент Жиллуаз» (Бельгія) — 0:1 (Фусейні, 11).

«Мідтьюлланд» (Данія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 1:2 (Коллінз, 48, у свої ворота — Ларссон, 7, Мармуш, 57, спенальті).

«Брага» (Португалія) — «Хоффенхайм» (Німеччина) — 3:0 (Брума, 2, Фернандес, 8, Вітор Карвалью, 90+5).

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Аякс» (Нідерланди) — 2:0 (Барренечеа, 67, Кубо, 84).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Мальме» (Швеція) — 4:1 (Варга, 8, з пенальті, 11, Каді, 53, Сіссе, 74 — Ботхейм, 18).

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 3:2 (Гарначо, 1, Хейлунд, 45, 50 — Ев'єн, 19, Цинкернагель, 23).

«Тоттенхем» (Англія) — «Рома» (Італія) — 2:2 (Сон Хин Мін, 5, з пенальті, Джонсон, 33 — Н'Діка, 20, Хуммельс, 90).

Нападник збірної України Довбик відіграв за римлян усю зустріч. У другому таймі гол Артема скасували через офсайд.

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії одразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Становище команд:

У поєдинках Ліги Європи, що залишилися, «Динамо» зіграє: 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар», починаючи з 87-ї хвилини, пропустив три м'ячі та програв у Лізі чемпіонів ПСВ «Ейндховен».

Фото ФК «Динамо», ФК «Олімпіакос»

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