«Динамо» з раннім вилученням Дубінчака зганьбилося у грі з колишньою командою Реброва: відеоогляд матчу Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, київське «Динамо», яке програло в Італії «Ромі» (0:1), провело на «Фолькспаркштадіоні» в Гамбурзі матч 4-го туру оновленої Ліги Європи проти найсильнішого клубу Угорщини шести останніх сезонів «Ференцвароша».

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Ліга Європи. 4-й тур

«Динамо» (Київ, Україна) — «Ференцварош» (Будапешт, Угорщина) — 0:4

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 64), Буяльський (Вівчаренко, 24), Волошин, Кабаєв (Брагару, 64), Ванат (Герреро, 64).

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Голи: Варга (54, 67), Захаріассен (56), Салданья (76).

На 17-й хвилині вилучено Дубінчака («Динамо»).

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Вперше з початку турніру підопічним Шовковського протистояла команда не з топ-п'ятірки європейських чемпіонатів, і вболівальники «біло-синіх», звичайно ж, сподівалися, що «Динамо» не лише заб'є свій перший м'яч у турнірі, але й набере перші очки.

Даремно сподівалися… Уже в дебюті Дубінчак (за межами поля!) грубо в'їхав у ногу супернику, і шведський рефері після перегляду VAR показав захиснику киян пряму червону картку.

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Здавалося, динамівцям доведеться у меншості тільки й думати що про оборону. Так, до перерви вони дозволили угорцям нанести по воротах Бущана кілька небезпечних ударів. Але випади самих «біло-синіх» були куди гострішими: Кабаєв і Ванат в одній атаці пробили в поперечину, а «пострілу» Караваєва не вистачило зовсім трішки.

Оскільки угорці не могли реалізувати свої моменти, динамівці вирішили після перерви допомогти їм самі (як не крути, колишня команда Сергія Реброва). На 54-й хвилині Кабаєв «обрізався» на своїй половині поля, і форвард збірної Угорщини Варга вивів гостей уперед — 0:1.

Не встигли підопічні Шовковського переварити те, що трапилося, а в їхні ворота влетів другий м'яч. Постарався норвезький легіонер «Ференцвароша» Захаріассен — 0:2.

Далі вже була суцільна непристойність, коли спочатку Варга довів рахунок до 0:3, а пізніше Салданья, що тільки-но вийшов на поле (той самий, який влітку переживав приниження від «Динамо» у футболці «Партизана»), і зовсім до ганебних 0:4. Це «Динамо» лише у чемпіонаті України і може пошуміти. 0:10 у чотирьох зустрічах не найпрестижнішого клубного турніру Європи та останнє місце у турнірній таблиці з 36 команд жодними далекими переїздами не виправдаєш. Є рівень футболістів та тренерів. А коли ще далекі переїзди…

Інші поєдинки Ліги Європи принесли такі результати:

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — ПАОК (Греція) — 2:0 (Діалло, 51, 77).

«Лудогорець» (Болгарія) — «Атлетик» (Іспанія) — 1:2 (Маркус, 20 — І. Вільямс, 73, Серрано, 74).

«Хоффенхайм» (Німеччина) — «Ліон» (Франція) — 2:2 (Жандре, 46, Тохумджу, 90+6 — Абнер, 66, Ляказетт, 90+4).

«Олімпіакос» (Греція) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 1:1 (Ель-Каабі, 57 — Дессер, 64).

Нападник української збірної Роман Яремчук так і не вийшов із лави запасних на допомогу грекам.

«Лаціо» (Італія) — «Порту» (Португалія) — 2:1 (Романьолі, 45+5, Педро, 90+2 — Еустакіо, 66).

ФКСБ (Румунія) — «Мідтьюлланд» (Данія) — 2:0 (Тенасе, 16, Бірліджа, 46).

АЗ (Нідерланди) — «Фенербахче» (Туреччина) — 3:1 (Дааль, 59, Сміт, 75, Касіус, 87 — Ен Несірі, 70). На 62-й хвилині Ен Несірі («Фенербахче») не реалізував пенальті.

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Славія» (Чехія) — 1:0 (Мармуш, 53).

РФШ (Латвія) — «Андерлехт» (Бельгія) — 1:1 (Ндіайє, 90+6, у свої ворота — Строєйкенс, 85).

«Аякс» (Нідерланди) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — 5:0 (Траоре, 14, Тейлор, 27 Годтс, 39, Броббі, 61, Фітц-Джим, 69).

«Вікторія» (Чехія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 2:1 (Аду, 13, Вашулін, 89 — Оскарссон, 35).

«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Рома» (Італія) — 1:1 (Макаллістер, 77 — Манчіні, 62).

Форвард збірної України Артем Довбик вийшов на заміну у складі римлян на 55 хвилині.

«Ніцца» (Франція) — «Твенте» (Нідерланди) — 2:2 (Бога, 66, Шо, 88 — Ротс, 8, Ламмерс, 60). На 70-й хвилині вилучено Діопа («Ніцца»), а на 90-й — ван Роя («Твенте»).

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:2 (Берг, 41 — Байрамов, 22, Зубір, 70).

«Галатасарай» (Туреччина) — «Тоттенхем» (Англія) — 3:2 (Акгюн, 6, Осімхен, 31, 39 — Ланкшир, 19, Соланке, 69). На 60-й хвилині вилучено Ланкшира («Тоттенхем»).

«Ельфсборг» (Швеція) — «Брага» (Португалія) — 1:1 (Гольтен, 84 — Оума, 67, у свої ворота).

«Бешикташ» (Туреччина) — «Мальме» (Швеція) — 2:1 (Мучі, 76, Кілічсой, 85 — Рієкс, 90+3).

Становище команд:

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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