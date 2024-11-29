Курс долара на початку грудня може впасти: який фактор вплине на це

Крім отримання кредиту від Світового банку в 4,8 млрд дол., для стабільності гривні настає ще один сприятливий фактор. Ба більше, курс долара навіть може впасти, причиною чого є свято Святого Миколая 6 грудня.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, наступного тижня почнеться святковий період, адже 6 грудня — День святого Миколая.

- Для готівкового ринку це може означати відносну рівновагу між попитом і пропозицією саме через активність продавців, які вирішать порадувати своїх близьких «миколайчиками», продаючи якусь частку валютних заощаджень. Водночас на міжбанку регулятор залишатиметься активним, за необхідності застосовуючи механізм валютних інтервенцій, який має врівноважити попит і пропозицію, — пояснює механізм впливу свята на валютний ринок експерт.

Іншими чинниками стануть ефективна тактика Нацбанку, спрямована на мінімізацію впливу інфляції на курсові показники, нові транші від міжнародних партнерів, а також кошти від розміщення ОВДП. Останні можуть бути спрямовані на зниження дефіциту бюджету, що зріс у вересні, з 1,53 трлн до 1,8 трлн. Тому учасникам ринку не доведеться «озиратися», побоюючись якихось стрімких курсових стрибків.

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Загалом протягом тижня з 2 по 8 грудня курс долара може змінюватися в обидва боки приблизно на 40−60 копійок, але загалом не вийде за межі 42 гривень за долар.

Як писали «ФАКТИ», курс долара наприкінці листопада залишиться трохи більш нестабільним і можливе його зростання.

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