Курс долара до кінця листопада може зрости: яким він буде

У той час, як у першій половині листопада курс долара був стабільний, і навіть мав деяку тенденцію до падіння, у другій половині місяця він може зрости. Втім, така тенденція все-таки необов'язкова, і зростання курсу може виявитися не дуже великим — близько 40 копійок або 1%.

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Такий прогноз дав «ФАКТАМ» начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, до кінця листопада курс долара в Україні загалом буде стабільним, але не виключає девальвації гривні до 1 грудня.

За словами експерта, в останній тиждень листопада валютний ринок житиме в стані відносного спокою. З одного боку, триватиме період стримування впливу інфляції на курсові показники, яка за уточненим прогнозом за підсумками року може становити 10%. З іншого — попит і пропозиція можуть бути врівноваженими ще й «природним шляхом», спричиненим приготуваннями до Різдва і Нового року та продажами доларів на подарунки.

Однак загалом Тарас Лєсовий не виключає, що порівняно з офіційним курсом на 1 листопада станом на 1 грудня курс може зрости на 0,8−1% - до 41,5−41,6 грн/$. Ще приблизно на 20−30 копійок, до 41,8 грн за долар може девальвувати національна валюта за грудень, але це буде нижче від закладеного до держбюджету-2024 курсу в 42,1 грн за долар.

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- Таким чином, незважаючи на інфляцію і зростання попиту до кінця року, на ринку малоймовірні стрімкі зміни валютних курсів. Водночас варто розуміти, що наразі безліч чинників, які можуть позначитися на валютному ринку в грудні, ще невідомі, як, наприклад, стан енергосистеми, ситуація на фронті, обсяг одержуваної макрофінансової допомоги вже на 2025 рік, — резюмував експерт.

Раніше повідомляли думку експертів про те, що долар продовжує залишатися одним із найстабільніших інструментів інвестування вільних коштів.

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