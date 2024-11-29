Не зовсім законне стягнення: чому водіям обов'язково потрібно заперечувати штрафи за поширене порушення

Українське законодавство передбачає штрафи для водіїв, які перевозять маленьких дітей без відповідних утримуючих систем — автокрісел.

Так, стаття про перевезення пасажирів у Правилах дорожнього руху передбачає, що спеціальні системи мають в обов'язковому порядку застосовуватися, якщо в автівці перевозять дитину, зріст якої не досяг 150 см. Порушення цього правила карається штрафом у розмірі 510 гривень, а вчинене повторно — у розмірі 850 гривень.

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Втім, як пише avtosota.com, юристи звертають увагу на прогалини у законодавстві і та те, що через них рішення про накладання штрафу можна оскаржити у суді.

Йдеться про те, що у статті Правил дорожнього руху чітко не прописано, як саме і якими засобами поліцейські, які зупинили автівку, мають вимірювати дитину. На думку юристів, в такому випадку інспектор може винести й необгрунтоване рішення щодо накладання штрафу. А правова не визначеність — привід йти до суду через субєктивність штрафних санкцій.

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Нагадаємо, що наступного травня набудуть чинності нові правила, які стосуються як водіїв, так і велосипедистів. Йдеться про гармонізацію україського законодавства з правилами Євросоюзу щодо облаштування світлофорів. Але це не значить, що їх мінятимуть по всій країні — йдеться про нові, які встановлюватимуть вже після вступу правил в дію. Так, зелене світло планують зробити більш насиченішим та яскравим, аби сигнал світлофору був краще видний пішоходам та водіям. Також планується встановлення світлофорів для велосипедистів з відповідними позначками.

Фото Pixabay

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