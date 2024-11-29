Футболіста з росії заарештували за підозрою у жорстокому вбивстві

Футболіст «Кванта» з Обнінська (четвертий за силою дивізіон чемпіонату росії) 21-річного Віталія Мельникова заарештовано за підозрою у вбивстві, повідомляє kaluga.bezformata.com. Раніше ексфутболіста збірної росії засудили до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму.

ВІДЕО ДНЯ

Разом із Мельниковим під варту до 18 січня 2025 року взяли ще п'ятьох мешканців Калузької області. Повідомляється, що 31 жовтня спільники (ймовірно — усі спортсмени), перебуваючи на території лісу у підмосков'ї, жорстоко побили 31-річного підприємця Самрата Джавадова, вимагаючи повернути борг. Свої дії зловмисники знімали телефоном. Після того як бізнесмен знепритомнів, фігуранти втекли, залишивши його в лісі. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину.

Згодом тіло підприємця знайшла його мати. Вона виявила мертвого сина в лісі, недалеко від місця, де вдалося знайти телефон зниклого. Жінка припускає, що її Самрат міг зв'язатися з криміналом. Якоїсь миті його поставили на лічильник. Матері бізнесмена погрожували телефоном, вимагали 5 мільйонів рублів (близько 46 тисяч доларів), але потім дзвонити перестали.

Додамо, що підозрюваний у жорстокому злочині Мельников у вересні 2024-го був дискваліфікований за ставки та відбував піврічну дискваліфікацію. Тепер нападнику та його спільникам загрожує до 15 років ув'язнення.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Росії розвела на величезні гроші колишня дружина-шахрайка.

Фото ФК «Квант»

РЕКЛАМА

322

Читайте нас у Facebook