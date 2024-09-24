Ексфутболіста збірної росії засудили до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму (відео)

Колишнього футболіста «Локомотива», «Краснодара» та збірної росії 43-річного Олексія Бугаєва, котрого затримали восени минулого року з пів кіло наркотиків, засуджено Прикубанським судом Краснодара до дев'яти з половиною років колонії суворого режиму, повідомляє Sport24.

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З вироку суду випливає, що у жовтні 2023-го Бугайов, отримавши смс-повідомлення з координатами розташування «закладки» з наркотичними засобами, забрав зі схованки наркотики загальною масою 494,8 грама. Мефедрон підсудний придбав з метою подальшого незаконного збуту, однак зробити це йому не вдалося, оскільки його затримали правоохоронці.

У своїх свідченнях ексфутболіст, в активі якого 7 матчів у складі збірної країни-агресора, заявляв, що не планував розповсюджувати наркотики, а хотів допомогти поліції викрити людей, котрі запропонували йому цим займатися. Однак після того, як його свідчення було оголошено під час судового засідання, Бугайов повністю визнав провину та покаявся у скоєному. При призначенні покарання суд як пом'якшувальні обставини врахував наявність дитини, каяття, а також численні нагороди за успіхи в спорті.

Зазначимо, що Олексій Бугайов — вихованець школи московського «Торпедо», який виступав за «Томь», «Локомотив», «Хімки», «Краснодар» та завершив кар'єру у 2010 році. У 2004−2005 роках гравець провів сім матчів за збірну росії, зокрема, зігравши на Євро-2004. Після завершення кар'єри футболіста Бугайов, який мав проблеми з алкоголем, зайнявся вантажоперевезеннями і відкрив пункт приймання макулатури.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста збірної затримали в аеропорту зі 100 кілограмами кокаїну.

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