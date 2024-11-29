Повістку ТЦК оскаржити не можна: рішення Верховного суду

Верховний Суд ухвалив рішення у справі, яка стосувалася оскарження в судвому порядку повістки, направленої військовозобов'язаному ТЦК та СП.

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Як пише sud.ua, судді наголосили на тому, що повістка не може бути оскаржена в суді, бо вона є лише засобом оповіщення, а обов'язок громадянина з`явитися за викликом установлений, а законом.

Зазначається, що суд розглядав справу, в якій позивач просив визнати відповідні дії ТЦК протиправними, наголошуючи, що повістка була оформлена з порушеннями. Він згадував про підроблення підпису керівника Територіального центру комплектації, на те, що в повістці не вказаті дата та мета виклику.

Втім, у Верховному суді вказали, що суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. До цього, в суді першої інстанції, зазначалося, що з огляду на предмет позову, він не підлягає розгляду як у порядку адміністративного судочинства, так і в судовому порядку взагалі.

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«Повістка не може бути оскаржена в будь-якому суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов`язок відповідно до закону… Водночас обставини незгоди позивача із діями ТЦК щодо вручення повістки, а також незгода позивача із наслідками, пов`язаними з його відмовою від отримання повістки і неявкою до ТЦК, не можуть бути предметом розгляду та оцінки в порядку адміністративного судочинства», — пише видання.

Верховний Суд залишив скаргу без задоволення, зазначивши, що самі по собі дії ТЦК «не свідчать про факт порушення суб`єктом владних повноважень прав, свобод або інтересів позивача». А факти, які вказав позивач, «можуть бути предметом перевірки судом у межах відповідного кримінального провадження».

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Раніше адвокат Роман Сімутін пояснював, чи можна оскаржити накладення на військовозобов'язаного штрафу за неявку до ТЦК та СП по повістці.

Фото Pixabay

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