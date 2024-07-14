Повістки у ТЦК поштою з 17 липня: про які нюанси важливо знати

Як відомо, з 17 липня ТЦК отримають можливість розсилати повістки поштою. Це передбачено постановою уряду від 9 липня, якою було затверджено механізм централізованого друку та відправлення повісток військовозобов’язаним.

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Як пояснила адвокат Наталія Гнатик з адвокатського об’єднання «Актум», згідно зі статтею 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у повістці повинні будуть вказуватися наступні дані:

прізвище, ім’я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресовано повістку;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день та час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Також адвокат наголосила, що електронний підпис покликаний не дозволити підробляти повістку, що могло траплятися раніше.

«Тепер це буде свідченням справжності документа, підписаного саме уповноваженою на це особою. Загалом, це має прискорити процес розсилання повісток поштою», — пояснила правник.

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За її словами, дата в документі, який отримає військовозобов’язаний поштою, теж має важливе значення. Наприклад, якщо вимоги, прописані в законі до дат її підписання, відправлення поштою та явки до ТЦК відрізнятимуться від затверджених законодавством, покарання за неявку на порядку денному можна буде оскаржити в суді.

Також поштове відправлення має бути направлене не пізніше наступного дня після його підпису. Дата ж явки до ТЦК не може бути раніше 14 днів після підпису повістки.

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«Якщо цих правил не дотримуються, повістка вважається спрямованим з порушеннями і накладене за неявку за ним покарання можна оскаржити в суді», — кажуть юристи.

У разі якщо повістка буде виписана правильно, а військовозобов’язаний не з’явиться, або до 17 липня він так і не оновив дані до ТЦК, на нього чекатиме штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. А у разі несплати можуть бути заарештовані банківські рахунки та майно. Також військовозобов’язаний може втратити право на керування автомобілем. Якщо ж військовозобов’язаний не з’явиться повістці, якою його мобілізують до ЗСУ, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності на строк від 3 до 5 років.

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Також нагадаємо, що в Міноборони спростували фейк про вручення повісток після оновлення даних у «Резерв+».

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