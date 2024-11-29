Заступник скандального екс-очільника головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артема Шила Андрій Носач може бути причетним до корупційних схем в НААН.

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Про це повідомляє ексочільник Луганської ОВА, блогер Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

За словами блогера, НАЗК викрило чиновника на відсутності у декларації елітної нерухомості в ЖК «Джек Хаус», яку він оформив на тещу. Тука зазначив, що вартість помешкань в елітному житловому комплексі починається із $ 3000 за м3, відповідно, двокімнатна квартира там коштує більше $ 350 000.

«Саме такий „бонус“ у вигляді квартири в „Джек Хаусі“ та двох паркомісць і виявило НАЗК у генерала СБУ Андрія Носача. НАЗК виявило і відсутність цього бонусу в декларації генерала, адже щасливими власниками цього майна стали дружина та теща поважного генерала. Перебравшись з Харкова до Києва, пан Андрій деякий час плідно працював заступником у горезвісного Артема Шила. Забули вже? Це той самий колишній заступник Єрмака, який зайшов до СБУ та почав „ефективно працювати“ на Укрзалізниці», — пише блогер.

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Він нагадав, що Артему Шилу було оголошено підозру у розкраданні 100 млн гривень, і у квітні цього року він вийшов із СІЗО під заставу в 30 млн грн.

Також Георгій Тука зазначає, що посадовці СБУ можуть бути причетними до махінацій із земельними ділянками, що належать Національній Академії Аграрних Наук.

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«Поінформовані джерела дуже радять також придивитись до земель Національної Академії Аграрних Наук, які „зникають“ просто небаченими темпами. „Джерела“ запевняють, що і в „зникненні“ земель НААНУ не обійшлось без „коперфільдів“ із СБУ», — підкреслює ексголова Луганської ОВА.

Крім того, він наголошує на можливому зв’язку Андрія Носача з лідером Горлівсько-Єнаківєвського ОЗУ Володимиром Манукяном і закликає службу внутрішньої безпеки СБУ звернути на це увагу.

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«У ЗМІ повідомлялось, що пан Манукян має енергетичний бізнес в т.з. „лднр“. З початком повномасштабного вторгнення пан Манукян полишив територію України. А „старший партнер“ Манукяна, „Армен Горлівський“ (Армен Саркісян) взагалі мешкає в Москві та утримує підрозділ „Арбат“, який воює проти наших хлопців. ГУР повідомляло, що після смерті Пригожина, Саркісян очолив систему рекрутингу колишнього „Вагнера“… Цікаві персонажі в оточенні генерала СБУ», — підсумовує Георгій Тука.

Нагадаємо, як повідомляв «Стопкор», Андрія Носача, відомого у певних колах як «Форбс» та «Хобот», джерела називають хрещеним батьком корупції в Національній академії аграрних наук. За дивним збігом обставин, саме після приходу Андрія Носача до СБУ Харківщини 7 років тому НААН «втратила» близько 150 000 га земель, які перейшли до приватних рук у вигляді окремих наділів по 2 — 7 тис. га.

Інсайдери називають «прайси», за якими землі виводили в оренду: від $ 100 за гектар за сезон (таким чином, з одного аграрного підприємства могло набігти до пів мільйона доларів за сезон). Якщо спиратись на ці цифри, то щорічні втрати для держави від цієї «схеми» сягали 20 млн доларів.

Крім того, саме за часів каденції Шила і Носача в СБУ на агропідприємствах НААН раптово почали частіше змінювати керівників (якщо раніше в середньому це відбувалось раз на 5−7 років, то після 2017 року — двічі на рік).

«Інвестор» сплачував кошти за призначення свого керівника, фінансував посівну кампанію, однак «збирав» врожай вже новий керівник аграрного підприємства. У Великобурлукському районі, звідки Носач родом, було аграрне господарство «Червона Хвиля» (згодом «Пантелеймонівське»). Керівника Ричіка замінили на кума Носача — Сергія Губанова. Через два роки господарство було повністю знищено. Значна частина оборудок проводились через Торговий дім при Академії", — повідомило СтопКору поінформоване джерело на умовах конфіденційності.

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