Через корупційні схеми з землею в Нацакадемії аграрних наук держава втрачає десятки мільйонів доларів на рік — ЗМІ

Понад 20 млн доларів на рік приносять корупційні схеми із землею Національної академії аграрних наук. Така сума випливає з уже відкритих правоохоронцями кримінальних справ, в яких фігурує президент НААН Ярослав Гадзало, який очолює академію з 2013 року.

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Про це пише «Інсайдер UA».

«Судячи з цих цифр, то за 10 років такої „наукової роботи“ статки Гадзало значно перевершують мільйони доларів, знайдені у керівниці Хмельницької обласної МСЕК», — йдеться в публікації.

Так, за даними ЗМІ, за час його керівництва академія передала в користування чи продала у приватну власність 400 га державної землі. Це фактично 80% тих сільськогосподарських угідь, які були в підпорядкуванні НААН.

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Частина цієї землі була забудована багатоповерхівками, як, наприклад, 120 га у Чабанах під Києвом. А на тих ділянках, які продовжували засіватися, відзначалося різке падіння урожайності всіх культур — в середньому на 40%. Але ці цифри занижувалися фіктивно: щоб приватні фермери могли продавати зібраний урожай без сплати податків і зборів до держбюджету.

У таких корупційних схемах фігурують різні держпідприємства, підпорядковані НААН. А їхніх керівників призначає безпосередньо Гадзало.

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Також він був повʼязаний із нардепом Анатолієм Гуньком, якого правоохоронці затримали у серпні 2023 року на отриманні 85 тис. доларів хабаря за посередництво щодо оренди державної землі.

За даними ЗМІ, президент НААН намагається якимось чином владнати свої проблеми з обшуками правоохоронців, але найближчим часом таки може опинитися в СІЗО.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ДБР виявило у депутатки Хмельницької міськради понад півтора мільйона незадекларованих доларів.

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