Ексраднику Офісу президента Артему Шилу обрали запобіжний захід

Колишнього радника Офісу президента і ексглаву одного з департаментів СБУ Артема Шила взяли під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень.

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Відповідне рішення ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора, пише «Суспільне».

Розгляд запобіжного заходу для Шила почали ще вчора, але перенесли на ранок 4 квітня.

Адвокати підозрюваного наполягали на закритому розгляді справи, але суд відмовив.

У випадку внесення застави Шило повинен залишатися в межах Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, його заступником Олегом Татаровим, віцепрем'єром Камишиним, віцепрем'єром Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження.

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Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень «Укрзалізниці», Офісу Президента, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

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Зазначимо, що 2 квітня НАБУ і САП повідомили про викриття організованого угруповання на чолі з колишнім радником Офісу президента. Це угруповання привласнило 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для «Укрзалізниці».

За даними слідства, організовану групу створили ще у 2021 році.

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З 2012 Артем Шило працював у СБУ. Спершу — в Харкові, а з 2016 — у Києві, в департаменті з протидії кіберзлочинам. Однак у медіа цей департамент нерідко пов'язували з тиском на бізнес.

У 2021 Шило з СБУ «вилетів», і, за даними медіа, саме після цього став позаштатним радником в ОПУ. У серпні 2022 Артем повернувся до СБУ і одразу очолив новостворене Головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Скорочено — головне управління «І».

Він був фігурантом розслідувань про статки його родини. Шилу закидали зв'язки з російським гральним бізнесом, потім — пов'язували зі впливом на УЗ, а потім — із близькістю до Олега Татарова, який є заступником голови Офісу президента, писали «Наші гроші».

Окрім Шила, підозри по справі отримали ще шестеро людей, серед них — посадовець з Центру забезпечення УЗ Олексій Онисимюк та заступник директора Апарату Олександр Шевченко.

Нагадаємо, що на початку року у скандал потрапив і очільник Уряду Денис Шмигаль — НАЗК звинуватило його в розголошенні важливої інформації.

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