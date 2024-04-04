Корупційні схеми «Укрзалізниці»: міністр Камишин має пояснити свою роль в оборудках

Розслідування НАБУ і затримання офіцера СБУ Артема Шило через корупційні схеми на «Укрзалізниці» стало чи не найгучнішою подією останніх тижнів, яка напряму торкаєть нині діючих чиновників. Зокрема, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, який на той час керував Держпідприємством, пише журналіст, головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі.

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«Справи по корупційним закупівлям „Укрзалізниці“ були порушені НАБУ після зміни керівника „УЗ“ Олександра Камишіна у березні 2023 року, який безпосередньо узгоджував усі контракти. Камишін після викритої корупції звільнився і одразу отримав посаду радника голови офісу президента, а згодом був призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України», — пише журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначає Бутусов, людина, яка підписала корупційні контракти, стала членом Ставки верховного головнокомандувача та отримала доступ до найбільших державних таємниць та найбільших бюджетних програм.

«Міністр Камишін має негайно дати пояснення щодо його ролі у корупційних схемах „УЗ“, бо він напряму причетний до реалізації корупційної схеми», — вимагає Бутусов.

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4 квітня Артема Шила, якому вручили підозру, взяли під варту в залі суду. Йому призначено заставу в 30 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

«Таке рішення ухвалила суддя ВАКС Катерина Сікора. У випадку внесення застави Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема Єрмаком, Татаровим, Камишіним, Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження», — йдеться у дописі ЦПК.

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Зазначається, що Шило також повинен утримуватися від відвідувань приміщень «Укрзалізниці», Офісу президента, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, предметом справи стали контракти 2022−2024 років, коли «Укрзалізниця» купувала трансформатори у фірми-посередника, яка належала громадянину білорусі.

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