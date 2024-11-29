Тумани та легкий мінус: що синоптики обіцяють українцям у вихідні

В Україні у вихідні очікується комфортна погода, без опадів. Такий прогноз зробив відомий метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

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«Внаслідок розвитку великого та малорухливого антициклону, який охопить більшість європейських країн, прогнозується погода без істотних опадів і лише у суботу під впливом фрагменту теплого фронту у західних та південних областях пройдуть дощі із мокрим снігом. Температурне тло очікується в межах кліматичної норми без різких коливань. Крім того, є ймовірність туманів по всій країні, місцями з відкладеннями морозу», — написав він.

Субота, 30 листопада:

У західних областях вночі та вранці місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем та мрякою. Вдень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3°С, удень 0…+5°С. У Карпатах протягом доби −1…−7 °С. У північних регіонах уночі місцями пройде невеликий мокрий сніг із дощем, удень без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1°С, днем −2…+3°С.

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У центральних областях очікується похмура погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1°С, удень +1…+6°С. У південній частині та Криму прогнозується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°С, удень +6…+11°С. У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5°С, днем −3…+2°С.

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Неділя, 1 грудня:

У західних областях очікується хмарна погода, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2°С, удень +2…+7°С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С. У північній частині країни очікується без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2°С, удень 0…+5°С.

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У центральних областях України опадів не передбачається. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2°С, удень +1…+6°С. У південній половині та Криму очікується суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4°С, удень +3…+8°С. У східних областях утримається хмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2°С, удень 0…+5°С.

Як писали «ФАКТИ», раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух повідомила, що наступна зима буде теплішою за кліматичну норму. За її словами, взимку 60 відсотків днів будуть теплішими за норму.

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