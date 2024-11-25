Потеплішає ближче до вихідних: що прогнозують синоптики на останній тиждень листопада

У зв'язку з розповсюдженням на територію України холодного повітря, початок поточного тижня очіокується достатньо прохолодним, але ближче до наступних вихідних температура зросте на 2−4 градуса. Втім, побільшає й опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз погоди на тижднеь з 25 до 1 грудня дає метеоролог Ігор Кібальчич. За його інформацією, останній тиждень листопада буде з «відносно стійкою погодою та температурою в межах кліматичної норми».

У понеділок, 25 листопада, під впливом антициклону на всій території країни опадів не очікується. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями можливий туман. Вітер на південному сході північний, у західній частині південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…−6 °С, вдень −2…+3 °С, на крайньому заході +3…+8 °С.

РЕКЛАМА

У вівторок, 26 листопада, у більшості областей України утримається погода без опадів, лише вдень місцями на крайньому сході та у Криму можливий невеликий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −2…−7 °С, вдень −2…+3 °С, на крайньому заході +4…+9 °С.

РЕКЛАМА

У середу, 27 листопада, вночі місцями у західних областях пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території України без істотних опадів. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень −1…+4 °С, у західних областях вночі 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С.

РЕКЛАМА

У четвер, 28 листопада, вночі місцями у північних областях пройде невеликий сніг та мокрий сніг, вдень у західній частині очікуються опади у вигляді мряки, дощу та мокрого снігу. Подекуди в Україні можливий туман. Вітер у західній частині південний, 5 — 10 м/с, на решті території змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +1…+6 °С, у Криму до +8 °С.

У п'ятницю, 29 листопада, вночі у західній частині, вдень також у північних, Одеській та місцями центральних областях очікуються дощі з мокрим снігом. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, у західній частині змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +1…+6 °С, у південній частині та у Криму +5…+10 °С.

У суботу, 30 листопада, у центральних, місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень 0…+5 °С, у центральних та південних областях +6…+11 °С.

У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території України без опадів. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +1…+6 °С, у південних областях та у Криму +4…+9 °С.

Нагадаємо, що синоптикиня Віра Балабух прогнозувала, що в грудні середня температура повітря буде вищою, ніж минулого року. В перші дні температура вночі спускатиметься до — 4 градусів, а вдень — підніматися до +3+6 градусів, а у період з 7 по 10 грудня стовпчики термометрів в день можуть підніматися до 8 градусів тепла. В другій декаді буде прохолодніше, а наприкінці грудня очікуются опади — як сніг, так і дощі.

Фото Pixabay

13

Читайте нас у Facebook