41.39 / 41.91 43.68 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дональд Трамп любить Аллу Пугачову: путініст кіркоров здивував заявами

13:45 30 листопада 2024
Пугачова та Трамп

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп, слова якого насмішили короля Чарльза III, викликає у багатьох громадян росії суперечливі почуття.

Про це пише видання «Таємниці зірок».

З одного боку, вони сподіваються, що якщо він почне свій другий термін перебування у Білому домі, то зніме санкції з росії, де вже починають волати про допомогу від падіння курсу рубля.

З іншої сторони, жителі країни «на болотах» добре пам'ятають, що коли Трамп став президентом США вперше у 2016 році, вони цьому дуже раділи.

РЕКЛАМА

«Я молився за перемогу Дональда Трампа!», — цитує видання співака філіпа кіркорова.

«Просто знаю цю людину особисто з 1994 року, — начебто зізнався виконавець. — Дональд Трамп любить Аллу Пугачову! І є її великим шанувальником. Я був там з Аллою. Ми тільки зіграли весілля. І з легкої руки Трампа Пугачова виявилася першою артисткою з росії, яка виступила в цьому легендарному місці».

РЕКЛАМА

За словами кіркорова, він спілкувався з американцем кілька разів.

«Останній раз бачились у 2013 році, коли Трамп приїжджав до москви на конкурс „Міс Всесвіт“, — згадав самозваний „поп-король“. — Я переконався ще раз, що це хороша, адекватна людина».

РЕКЛАМА

Разом з тим кіркоров визнає, що саме під час президентства Трампа було запроваджено дуже велику кількість санкцій та обмежень щодо росії.

«Хоча жодних тяжких, трагічних подій в Україні тоді не було», — зітхає співак.

Водночас у мережі згадують, як виглядали у далекі часи перед початком першого президентства Трампа Алла Пугачова, Максим Галкін та сам філіп кіркоров.

Крім того, нагадаємо, що Максим Галкін вже повернувся додому до сім'ї на Кіпр з туру Північною Америкою і вже встиг вийти на першу прогулянку з Аллою Борисівною.

217

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ектор Хіменес-Браво з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським

Сумно і радісно: судді «МастерШеф» попрощалися з знімальним павільйоном проєкту

Гороскоп

Тельцям слід уникати конфліктних ситуацій, а Дівам не варто давати порожні обіцянки: гороскоп на 30 листопада

Пугачова та Ротару

Поки Галкін повертався додому: в Мережі згадали, як колись хейтери вирішили «зіштовхнути лобами» Ротару та Пугачову

Оселедець

Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту