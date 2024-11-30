Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп, слова якого насмішили короля Чарльза III, викликає у багатьох громадян росії суперечливі почуття.

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Про це пише видання «Таємниці зірок».

З одного боку, вони сподіваються, що якщо він почне свій другий термін перебування у Білому домі, то зніме санкції з росії, де вже починають волати про допомогу від падіння курсу рубля.

З іншої сторони, жителі країни «на болотах» добре пам'ятають, що коли Трамп став президентом США вперше у 2016 році, вони цьому дуже раділи.

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«Я молився за перемогу Дональда Трампа!», — цитує видання співака філіпа кіркорова.

«Просто знаю цю людину особисто з 1994 року, — начебто зізнався виконавець. — Дональд Трамп любить Аллу Пугачову! І є її великим шанувальником. Я був там з Аллою. Ми тільки зіграли весілля. І з легкої руки Трампа Пугачова виявилася першою артисткою з росії, яка виступила в цьому легендарному місці».

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За словами кіркорова, він спілкувався з американцем кілька разів.

«Останній раз бачились у 2013 році, коли Трамп приїжджав до москви на конкурс „Міс Всесвіт“, — згадав самозваний „поп-король“. — Я переконався ще раз, що це хороша, адекватна людина».

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Разом з тим кіркоров визнає, що саме під час президентства Трампа було запроваджено дуже велику кількість санкцій та обмежень щодо росії.

«Хоча жодних тяжких, трагічних подій в Україні тоді не було», — зітхає співак.

Водночас у мережі згадують, як виглядали у далекі часи перед початком першого президентства Трампа Алла Пугачова, Максим Галкін та сам філіп кіркоров.

Крім того, нагадаємо, що Максим Галкін вже повернувся додому до сім'ї на Кіпр з туру Північною Америкою і вже встиг вийти на першу прогулянку з Аллою Борисівною.

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