Король Чарльз III посміявся над Трампом: що стало причиною

Король Чарльз III відомий як любитель і поціновувач мистецтва — навіть у свій день народження він відвідав світову прем'єру «Гладіатора II».

ВІДЕО ДНЯ

Тому не дивно, що днями Його Величність вирішив переглянути виступ відомого пародиста Метта Форда, який до того ж проходив на сцені Королівського Альберт-холу поруч з Букінгемським палацом, пишуть зарубіжні ЗМІ.

При цьому королю, схоже, найбільше у виступі сподобалася пародія на обраного президента США Дональда Трампа.

Повідомляється, що у виступі Форд зображав Трампа, який під час президентських дебатів з кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс заявив, що «нелегальні іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин місцевих жителів у невеликому місті Спрінгфілд у штаті Огайо».

РЕКЛАМА

При цьому Форд дуже схоже імітував Трампа, і скрикнув його голосом: «Вони їдять кішок, вони їдять собак!»

Після цього він повернувся до короля зі сцени й сказав: «Ваша Величність королю Чарльзе! Вас, як відомо, назвали на честь улюбленого спаніеля королівської родини — будьте дуже обережні, вони можуть з'їсти вас живцем».

РЕКЛАМА

Після цього король, як пишуть журналісти з посиланням на глядачів, що були поруч в залі, щиро розсміявся і вигукнув: «Ох і Трамп! Таке вигадує». Було видно, що йому сподобався жарт і виступ у цілому.

Нагадаємо, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка як і Чарльз, має онкологічне захворювання, успішно пройшла курс хімієтерапії й повернеться до виконання своїх обов'язків на Різдво.

РЕКЛАМА

243

Читайте нас у Facebook