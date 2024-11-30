Українська олімпійська чемпіонка зробила собі дуже дорогий подарунок (фото)

Знаменита українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Олена Кравацька купила собі автомобіль Lexus.

На своїй сторінці в Instagram одеситка зізналася, що довго не наважувалася поділитися радістю, остерігаючись засудження у коментарях. Мовляв, у країні війна, а вона балує себе дорогими подарунками.

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«Мені знадобилося три місяці, щоб наважитися поділитися цим постом і показати вам свою нову машину, — написала Олена Кравацька. — Було трохи лячно: а що подумають інші? Чи хтось вирішить, що це хвастощі? Але я сказала собі: «Стоп! Це не просто покупка — це мій маленький символ перемоги».

Я жінка, мама, і, попри всі труднощі, йшла до цієї мрії. І зараз у мене є можливість купити собі машину власними силами, бо я на це заслужила. Хочу, щоб ця історія надихнула одного з вас.

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Так, можливо, не всі зрозуміють чи підтримають. Але для мене важливо, що інші порадіють разом зі мною, щиро та від душі.

Живіть тут і зараз, насолоджуйтесь досягненнями та дозвольте собі те, чого прагнете! Не турбуйтеся про те, що скажуть інші — головне, що ви говорите собі".

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Нагадаємо, що Олена Кравацька разом із Ольгою Харлан, Аліною Комащук та Юлією Бакастовою у складі збірної України з фехтування на шаблях у неймовірному фіналі олімпійського командного турніру в Парижі з рахунком 45:42 перемогла команду Південної Кореї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олену Кравацьку вразив обстріл нічної Одеси.

Фото Instagram

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