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Спорт

«П'ять хвилин від будинку батьків»: віцечемпіонку Олімпійських ігор вразив нічний обстріл Одеси (фото)

13:14 14 серпня 2023
Олена Кравацька

Титулована українська фехтувальниця, віцечемпіонка Олімпіади-2016 у Ріо Олена Кравацька відреагувала на жорстокий нічний обстріл Одеси російськими терористами.

«Просто немає слів. Це магазин, куди я зазвичай їздила робити покупки, а ще 5 хвилин від будинку батьків», — написала Олена Кравацька у соцмережі.

Нагадаємо, що 31-річна Олена Кравацька виступає за збірну України у командній шаблі з 2010 року. Окрім медалі Олімпійських ігор, у колекції спортсменки є «срібло» та «бронза» чемпіонату світу, дві бронзові нагороди першості Європи, а також «золото» Європейських ігор. Нещодавно Олена разом з Ольгою Харлан стала четвертою на чемпіонаті світу в Мілані.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Олександра Усика та олімпійський чемпіон Олег Верняєв гнівно відреагували на атаки російських терористів.

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