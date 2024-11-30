Канапки з печінкою тріски та яйцями: рецепт Євгена Клопотенка

Печінка тріски — визнаний лідер серед морепродуктів за вмістом омега-3 кислот, кальцію, йоду, магнію, фосфору, а також вітамінів А, В, С та D. Крім цього вона містить триптофан — прекурсор «гормону радості» серотоніну. Тож не дивно, що на свято чи не кожна господиня подає на стіл канапки з цією печінкою.

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А відомий шеф-кухар Євген Клопотенко радить додати до таких канапок тертий твердий сир на ваш вибір, доповнивши соковитими та кисло-солодкими зернятками гранату, листовим салатом, петрушкою або руколою.

Переходимо до готування.

Спочатку слід відварити два курячих яйця до готовності: залийте їх водою, доведіть до кипіння та варіть на невеликому вогні протягом 10 хвилин. Зніміть з вогню, залийте яйця холодною водою та охолодіть їх до кімнатної температури.

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Далі яйця почистіть та натріть на терку. Додайте до яєць 1 ст. л. олії з печінки, ¼ ч. л. перцю та перемішайте.

Підсушіть 4 скибки багета на сухій пательні до рум'яності з обох боків.

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Викладіть на багет терті яйця. Зверху викладіть по половинці томатів чері та шматочки салатного листя.

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