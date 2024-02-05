Негайно сідайте на дієту: лікар дав дієві поради, щоби зберегти коліна здоровими

Коліна несуть велику вагу, а також велику відповідальність за вашу здатність ефективно пересуватися. Вони також містять багато рухомих частин, від зв'язок і хрящів до м'язів і кісток, які можуть пошкоджуватися внаслідок травм або природного зносу з віком, що заважає залишатися активним і насолоджуватися усім, що може запропонувати життя. Американський доктор Струан Коулман є експертом з профілактики захворювань суглобів і дав поради, які допоможуть вам захистити свої колінні суглоби з віком. Нагадаємо, лікар пояснив, чим небезпечний остеоартроз.

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Запалення може пошкодити ваші суглоби, і ваш щоденний раціон відіграє значну роль у запальних процесах у вашому організмі. Оброблені продукти, часто виготовлені з білого борошна та цукру, є головним винуватцем запалення. Дієта з високим вмістом м'яса, молочних продуктів та яєць також може сприяти запаленню. Спробуйте протизапальну рослинну дієту, яка містить багато фруктів і овочів, бобів, цільного зерна, трохи риби та вісім склянок води на день. Деякі продукти мають особливо сильний протизапальний ефект — їжте цибулю, часник, цибулю-шалот і цибулю-порей.

Дослідження, проведене в Каліфорнійському університеті, також показало, що невелика кількість гранатового соку щодня зменшує запалення на 18% і зменшує біль у суглобах більш ніж на 60% протягом трьох місяців. Одне дослідження показало, що капсула 1 000 мг олії печінки тріски знизила рівень шкідливих ферментів, які пошкоджують хрящі в суглобах, у 86% учасників дослідження. Хрящ має важливе значення для запобігання тертя кісток між собою, що з часом може призвести до необхідності заміни суглобів.

Кожного разу, коли ви стоїте і ходите, ваша вага створює навантаження на суглоби, особливо на коліна. Якщо у вас надмірна вага або ожиріння, ви набагато частіше пошкоджуєте хрящі між суглобами, що призводить до болю в суглобах. На кожен зайвий кілограм ваги ви створюєте приблизно чотири додаткових кілограми тиску на колінні суглоби. Якщо ваша зайва вага становить лише 10 кілограмів, ви створюєте 40 кілограмів додаткового тиску на коліна, а якщо 50 кілограмів, то це вже 200 кілограмів додаткового тиску. Якщо подумати про те, скільки ви ходите щодня, легко зрозуміти, чому ваші колінні суглоби зношуються, якщо у вас надмірна вага. Схуднення може бути важливим фактором для збереження колінних суглобів.

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Помірні фізичні вправи — чудовий спосіб захистити ваші колінні суглоби. Нарощування м'язів навколо колін допомагає зменшити навантаження на суглоби. Зовнішні, середні та внутрішні м'язи стегна, а також литкові м'язи допомагають підтримувати коліна. Водна аеробіка також є чудовим способом отримати фізичні вправи без обтяження.

Чи знали ви, що з віком розмір вашої стопи може збільшуватися? Перевірте своє взуття, щоб переконатися, що воно не здавлює пальці ніг, і переконайтеся, що воно комфортне. Після багатьох років носіння високих підборів жінки можуть почати відчувати біль у колінах. Коли каблук піднятий, а не рівний, м'язи напружуються, щоб утримувати коліна на одній лінії. Якщо ви носите взуття на плоскій підошві, ваші коліна будуть вам вдячні. Ще одна порада: ходіть босоніж в будинку і в інших місцях, коли це можливо. Це зменшує навантаження на коліна.

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Раніше лікарка розповідала, як подовжити молодість організму: «Їжте 30 різних видів рослин щотижня».

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