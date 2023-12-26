Набагато смачніше «Шуби»: готуємо на Новий рік канапки з оселедцем

Салат «Щуба» — одна з найбільш популярних новорічних страв з рибою. При цьому в останні роки вона з'являється в нових і дедалі більш оригінальних образах.

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Про один з них розповідає видання Shuba.

Йдеться про «Шубу» у вигляді канапок.

Що потрібно:

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буряк — 1 середній;

картопля — 4 шт.;

цибуля червона — 1 головка;

філе оселедця — 150 г;

гірчиця, майонез, зелень — за смаком.

Приготування

На першому етапі готуються бурякова намазка (відварений, а краще попередньо запечений буряк натерти, додати майонез, перемішати) і запечені кружальця картоплі.

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Далі оселедець слід почистити від кісток, а цибулю (краще червону) — нарізати тонкими кільцями.

Хліба в цій закусці немає — бурякова маса розподіляється по картоплі, а зверху викладається шматочок оселедця.

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Для прикрашання можна використати мікрозелень, кріп та зернисту гірчицю, а зверху — викласти кружальце цибулі.

Відзначимо, що гостям напевно сподобається і домашній бісквітний рулет з оселедцем за рецептом відомої блогерки з ляльковим голосом.

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