Набагато смачніше «Шуби»: готуємо на Новий рік канапки з оселедцем
Салат «Щуба» — одна з найбільш популярних новорічних страв з рибою. При цьому в останні роки вона з'являється в нових і дедалі більш оригінальних образах.
Про один з них розповідає видання Shuba.
Йдеться про «Шубу» у вигляді канапок.
Що потрібно:
- буряк — 1 середній;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля червона — 1 головка;
- філе оселедця — 150 г;
- гірчиця, майонез, зелень — за смаком.
Приготування
На першому етапі готуються бурякова намазка (відварений, а краще попередньо запечений буряк натерти, додати майонез, перемішати) і запечені кружальця картоплі.
Далі оселедець слід почистити від кісток, а цибулю (краще червону) — нарізати тонкими кільцями.
Хліба в цій закусці немає — бурякова маса розподіляється по картоплі, а зверху викладається шматочок оселедця.
Для прикрашання можна використати мікрозелень, кріп та зернисту гірчицю, а зверху — викласти кружальце цибулі.
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