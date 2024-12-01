На сніг не чекайте: прогноз синоптиків на перший тиждень зими

Перший тиждень грудня, який розпочався туманами і плюсовою денною температурою, буде з доволі стійкою погодою та температурою в межах кліматичної норми.

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Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що в першій половині поточного тижня суттєві опади не передбачаються, невеликий сніг та мокрий сніг ймовірні місцями у другій половині цієї сімденки.

У понеділок, 2 грудня, по всій території України під впливом малорухомого антициклону опадів не прогнозується. Місцями можливі туман і паморозь. Вітер переважно південно-східний, 3 — 8 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С; у Криму та на Прикарпатті до +7 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 3 грудня, в Україні збережеться переважно без опадів погода з хмарним небом і окремими туманами. Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1 — 6 м/с. Температура повітря вночі 0…-5 °С, вдень 0…+5 °С; у Криму, Одеській області та на Прикарпатті до +8 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У середу, 4 грудня, збережеться стабільний характер погоди без опадів по всій території України. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…−6 °С, вдень −1…+4 °С; у Криму й Одеській області вночі −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 5 грудня, по всій Україні триватиме період антициклональної погоди, тому опади не передбачається. Лише на крайньому заході вдень і ввечері місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Місцями в Україні можливий туман. Вітер південно-східної чверті, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…−6 °С, вдень −1…+4 °С; у Криму та на Одещині вночі −1…+4 °С, вдень +2…+7 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п’ятницю, 6 грудня, під впливом малорухомого фронту оклюзії в Україні очікуються невеликий сніг, мокрий сніг, місцями мряка й туман. Тільки в південно-східній частині збережеться погода переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у південно-західній половині України змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С; у Криму, Приазов’ї та на Одещині +3…+8 °С.

У суботу, 7 грудня, в північних, центральних, східних областях, а вдень також на крайньому заході і в Одеському регіоні очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями дощу та мряки. В окремих регіонах можливі тумани. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у західній частині поривчастий. Температура повітря вночі складе −4…+1 °С, вдень −1…+4 °С; у південних областях +2…+7 °С.

У неділю, 8 грудня, місцями в західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, в інших регіонах України — без істотних опадів. Місцями можливий туман. Вітер збережеться південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С; у південних областях вночі 0…+5 °С, вдень до +7…+12 °С.

Раніше синоптикиня Віра Балабух, прогнозуючи погоду в грудні, зазначала, що перший зимовий місяць буде дещо теплішим, ніж минулого року. Середньодобова температура очікується на рівні нуля градусів: ночами спостерігатимуться заморозки, в вдень температура буде здебільшого плюсовою.

Фото Pixabay

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