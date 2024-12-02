Хороший сигнал: що заявили в ЄС про іноземні війська в Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас не виключає появу іноземних військ в Україні. На її думку, тут Європа може відіграти свою роль.

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«Україна — це питання, яке ми маємо вирішувати на кількох рівнях, і це найбільша проблема безпеки, яку ми маємо на сьогдні. Це хороший сигнал, що ми зібралися тут разом, щоб продемонструвати дух єдності, — сказала Каллас, виступаючи перед журналістами. — Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів до України, а які ні. На мою думку, нічого виключати не можна й в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність».

Каллас переконана, що «свою роль зіграти» могла б Європа, якщо вдасться вийти на припинення вогню з необхідністю відправлення військ для перевірки його дотримання.

«Вибір у цьому плані в будь-якому випадку залишається за Україною, — зазначила вона. - Вже наводимо мости із майбутньою новою адміністрацією США. Підтримка України в інтересах Вашингтона. Україні зараз важко, але ми переоцінюємо москву: їхня економіка вступила у важку фазу — санкції, дефіцит, інфляція та нестача кадрів».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Британія може відправити війська до України.

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