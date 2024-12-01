Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який вважає, що англійським військовим доведеться взяти участь у війні в разі поразки України, також не бачить «європейської миротворчої операції без британців». Їхні війська повинні допомогти захистити кордон України в рамках мирної угоди, заявив Борис Джонсон, пише The Telegraph.

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«Я не думаю, що ми повинні відправляти туди бойові війська, щоб боротися з росіянами, — сказав він. — Але я думаю, що як частина рішення, як частина кінцевого результату, ви захочете мати багатонаціональні європейські миротворчі сили, які контролюватимуть кордон і допомагатимуть українцям. Я не уявляю, що така європейська операція могла б відбутися без британців».

Джонсон сказав, що західні країни повинні чітко визначити, які гарантії безпеки будуть запропоновані Україні в рамках будь-якої мирної угоди, щоб росія не могла просто переозброїтися і знову напасти через кілька років. Одним з варіантів може бути вступ України до НАТО, оскільки стаття 5 основоположного договору Альянсу передбачає, що напад на одного члена вважається нападом на всіх, і вони зобов'язані стати на захист один одного.

Однак багато країн-членів Альянсу, що складається з 32 держав, нервують через прискорення розгляду заявки України на членство в НАТО.

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«Ми повинні чітко визначити, які саме гарантії безпеки ми вважаємо необхідними, — сказав Борис Джонсон. - Єдине, що дійсно працює — це гарантії НАТО за статтею 5, які підтримують мир в Європі протягом 80 років. Саме тому країни Балтії є членами НАТО. Це причина того, що поляки, угорці, чехи, фіни й шведи зараз в НАТО».

Джонсон сказав, що всі країни, окрім Швеції, мають «прямі травматичні спогади про російське вторгнення, і тепер вони є в України».

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«Пройшовши через цю бійню, цю огидну жорстокість, яка триває вже так довго — три роки — єдиним довгостроковим рішенням є надання Україні цього захисту», — сказав Борис Джонсон.

Додамо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не підтримав ідею розміщення військ країн Альянсу в Україні.

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Раніше президент Зеленський назвав умову для завершення війни наступного року.

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